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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2800280128022803>
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:21

DmitryK Я жду.
mongo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:37

  mongo написав:DmitryK Я жду.

ну вы хоть не шортите.
а то был тут один товарищ, bred, все рисовал какие то бессмысленные графики с ценами то ли 16 то ли 14 тыщ,и бравировал как классно открыл шорт от 40к.
давно его тут невидно)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:43

  DmitryK написав:че там, кто-то еще ждет 10к за биток в 2022?

А Были сумасшедшие кто ждал таких цифр?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:52

Рвуться дупи шортунів. Пукани палають... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:56

  Xenon написав:
  DmitryK написав:че там, кто-то еще ждет 10к за биток в 2022?

А Были сумасшедшие кто ждал таких цифр?

ну, вы нам помнится 20 обещали. не 10 конечно, но тоже видимо не дождались... и mongo вон тоже ждет..
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:06

  mongo написав:DmitryK Я жду.

Я жду 10 долларов за биток. С 2013 года. Но покупал в последний раз уже по 38К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:12

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:сейчас это падло приупало, закрывать шорт?

Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.

Слова пророка... 8)
Козак-характерник
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2

 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:39

  DmitryK написав:
  Xenon написав:
  DmitryK написав:че там, кто-то еще ждет 10к за биток в 2022?

А Были сумасшедшие кто ждал таких цифр?

ну, вы нам помнится 20 обещали. не 10 конечно, но тоже видимо не дождались... и mongo вон тоже ждет..


А я не то что жду,я уверен что он там будет....И по 20 и ниже...Сейчас всем дурковатым,романтичным и жадным раздадут на хаях и вот потом......Рынок в росте уже19 месяцев,буратины просто не понимают,что рано или поздно-все подходит к концу,кто в окно не вышел в мае,обязательно это сделают в 2022,от портфелей останется гулькин ...уй
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:42

Господа,что думаете о токене RAMP,есть перспективы?или очередной скам :roll:
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:48

  osafly написав:А я не то что жду,я уверен что он там будет....И по 20 и ниже...Сейчас всем дурковатым,романтичным и жадным раздадут на хаях и вот потом......Рынок в росте уже19 месяцев,буратины просто не понимают,что рано или поздно-все подходит к концу,кто в окно не вышел в мае,обязательно это сделают в 2022,от портфелей останется гулькин ...уй

это имеет смысл, только если считать что биток это скам лохотрон и т.д.. а может, нет? и просто люди бегут от иефляции... в штатах все растет как на дрожжах, тогда и недвига та же должна рухнуть, она за последние 3 года выросла в 2 раза..а газ он вообще по 1100.. и так куда не плюнь
DmitryK
 
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