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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2800280128022803
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:04

  DmitryK написав:
  osafly написав:А я не то что жду,я уверен что он там будет....И по 20 и ниже...Сейчас всем дурковатым,романтичным и жадным раздадут на хаях и вот потом......Рынок в росте уже19 месяцев,буратины просто не понимают,что рано или поздно-все подходит к концу,кто в окно не вышел в мае,обязательно это сделают в 2022,от портфелей останется гулькин ...уй

это имеет смысл, только если считать что биток это скам лохотрон и т.д.. а может, нет? и просто люди бегут от иефляции... в штатах все растет как на дрожжах, тогда и недвига та же должна рухнуть, она за последние 3 года выросла в 2 раза..а газ он вообще по 1100.. и так куда не плюнь


Биткоин как защита от инфляции-очень неудачное сравнение,для столь высоковолатильного инструмента,да и придуман он лишь для спекуляций и отбора средств у школьников,бесящихся с жиру маргиналов и у граждан таких бананово-недоразвитых стран типа Украины,в которых нет ни фондового рынка,ни простых путей купить акции зарубежных компаний,ни рынка драгметаллов-ну ни ...уя нет,кроме недвижимости голых параллелепипидов из бетона и вонючих убитых Хрущевок за неадекватную цену.
График банальный откройте и посмотрите хотя бы просто проторговку диапазона битка между 20 и 29 тыс,там вообще ничего нет..И от 13 до 16,тоже-"голое поле"...Я уже не говорю о куче гэпов не закрытых(но это ладно) Да просто банально от пиков,когда они будут известны-отложите 80-85% в минус-ото будет Вам дно.
osafly
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