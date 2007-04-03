osafly написав:А я не то что жду,я уверен что он там будет....И по 20 и ниже...Сейчас всем дурковатым,романтичным и жадным раздадут на хаях и вот потом......Рынок в росте уже19 месяцев,буратины просто не понимают,что рано или поздно-все подходит к концу,кто в окно не вышел в мае,обязательно это сделают в 2022,от портфелей останется гулькин ...уй
это имеет смысл, только если считать что биток это скам лохотрон и т.д.. а может, нет? и просто люди бегут от иефляции... в штатах все растет как на дрожжах, тогда и недвига та же должна рухнуть, она за последние 3 года выросла в 2 раза..а газ он вообще по 1100.. и так куда не плюнь
Биткоин как защита от инфляции-очень неудачное сравнение,для столь высоковолатильного инструмента,да и придуман он лишь для спекуляций и отбора средств у школьников,бесящихся с жиру маргиналов и у граждан таких бананово-недоразвитых стран типа Украины,в которых нет ни фондового рынка,ни простых путей купить акции зарубежных компаний,ни рынка драгметаллов-ну ни ...уя нет,кроме недвижимости голых параллелепипидов из бетона и вонючих убитых Хрущевок за неадекватную цену. График банальный откройте и посмотрите хотя бы просто проторговку диапазона битка между 20 и 29 тыс,там вообще ничего нет..И от 13 до 16,тоже-"голое поле"...Я уже не говорю о куче гэпов не закрытых(но это ладно) Да просто банально от пиков,когда они будут известны-отложите 80-85% в минус-ото будет Вам дно.
Konst1988 написав:Господа,что думаете о токене RAMP,есть перспективы?или очередной скам
делается оценка примерно так - -график к тезеру - график к битку - идеи на ТВ - ролики на ютубе - в телеге подписках поиск по рамп - коинмаркеткап:рейтинг, капа, токеномика, переход на офсайт, история, роадмап
Потом перевариваем это всё и принимаем решение.Что тут кто скажет КХ называет пук в пудру
Как видим выбор монет это самое сложное и потом приносящее прибыль занятие.Поздравляю нас с спейсмашином по Кортези(CTSI).Вот реальный выбор и результат(см.график).Монеты старые как гавно мамонта я перестал вообще рассматривать.Всё меняется.Выживает тот кто приспосабливается, а не сопротивляется
Дмитрий и Осафлай Ваши рассуждения о цене битка напоминают споры в валютной теме в моменты роста или падения доллара - гривны.Фанаты и того и другого активно вылазят из засады в момент движения в их сторону, и быстро прячатся обратно при движении назад.Высокая волатильность подразумевает ВЫСОКУЮ в любую сторону.Поэтому ничего удивительного не случится и при цене 100 и 10.Собственно до 100 осталось ок 40% - это немного.А 10 тоже вполне вероятно.Причин можно найти кучу, например - тотальные запреты, переход лидерства к др монетам, переход всех рынков в риск офф(крыза, упадок рисковых активов).Смена может происходить очень быстро.
не совсем так. я чесно писал, что попал на шорте эоса и больше, вообще, что либо, шортить перестал. также, те монеты что держу, на обвале битка с 65 до 30, не продал ни одного альта, ни битка, только докупал. биток вообще продавать не планирую, окей, продать, и что с теми баксами делать, бетон, золото? в битке как ни посмотри проще сидеть. вот альту, если еще подрастет, можно и слить. например, бнб по 1000. хорошая цифра, круглая. а в биток по 10 совсем не верю. скорее поверю в 200к. это как раз единственная монета, выбором которой можно вообще не заморачиваться. к всему остальному как раз применимо все то, что писал Ося - отьем денег под соусом типа каких то проектов.