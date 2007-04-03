Додано: Сер 20 жов, 2021 19:48

не совсем так. я чесно писал, что попал на шорте эоса и больше, вообще, что либо, шортить перестал. также, те монеты что держу, на обвале битка с 65 до 30, не продал ни одного альта, ни битка, только докупал.

биток вообще продавать не планирую, окей, продать, и что с теми баксами делать, бетон, золото? в битке как ни посмотри проще сидеть. вот альту, если еще подрастет, можно и слить. например, бнб по 1000. хорошая цифра, круглая.

а в биток по 10 совсем не верю. скорее поверю в 200к.

это как раз единственная монета, выбором которой можно вообще не заморачиваться. к всему остальному как раз применимо все то, что писал Ося - отьем денег под соусом типа каких то проектов.