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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2800280128022803
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:04

  DmitryK написав:
  osafly написав:А я не то что жду,я уверен что он там будет....И по 20 и ниже...Сейчас всем дурковатым,романтичным и жадным раздадут на хаях и вот потом......Рынок в росте уже19 месяцев,буратины просто не понимают,что рано или поздно-все подходит к концу,кто в окно не вышел в мае,обязательно это сделают в 2022,от портфелей останется гулькин ...уй

это имеет смысл, только если считать что биток это скам лохотрон и т.д.. а может, нет? и просто люди бегут от иефляции... в штатах все растет как на дрожжах, тогда и недвига та же должна рухнуть, она за последние 3 года выросла в 2 раза..а газ он вообще по 1100.. и так куда не плюнь


Биткоин как защита от инфляции-очень неудачное сравнение,для столь высоковолатильного инструмента,да и придуман он лишь для спекуляций и отбора средств у школьников,бесящихся с жиру маргиналов и у граждан таких бананово-недоразвитых стран типа Украины,в которых нет ни фондового рынка,ни простых путей купить акции зарубежных компаний,ни рынка драгметаллов-ну ни ...уя нет,кроме недвижимости голых параллелепипидов из бетона и вонючих убитых Хрущевок за неадекватную цену.
График банальный откройте и посмотрите хотя бы просто проторговку диапазона битка между 20 и 29 тыс,там вообще ничего нет..И от 13 до 16,тоже-"голое поле"...Я уже не говорю о куче гэпов не закрытых(но это ладно) Да просто банально от пиков,когда они будут известны-отложите 80-85% в минус-ото будет Вам дно.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:10

  Konst1988 написав:Господа,что думаете о токене RAMP,есть перспективы?или очередной скам :roll:


делается оценка примерно так -
-график к тезеру
- график к битку
- идеи на ТВ
- ролики на ютубе
- в телеге подписках поиск по рамп
- коинмаркеткап:рейтинг, капа, токеномика, переход на офсайт, история, роадмап

Потом перевариваем это всё и принимаем решение.Что тут кто скажет КХ называет пук в пудру :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:14

Как видим выбор монет это самое сложное и потом приносящее прибыль занятие.Поздравляю нас с спейсмашином по Кортези(CTSI).Вот реальный выбор и результат(см.график).Монеты старые как гавно мамонта я перестал вообще рассматривать.Всё меняется.Выживает тот кто приспосабливается, а не сопротивляется 8)
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:20

Дмитрий и Осафлай
Ваши рассуждения о цене битка напоминают споры в валютной теме в моменты роста или падения доллара - гривны.Фанаты и того и другого активно вылазят из засады в момент движения в их сторону, и быстро прячатся обратно при движении назад.Высокая волатильность подразумевает ВЫСОКУЮ в любую сторону.Поэтому ничего удивительного не случится и при цене 100 и 10.Собственно до 100 осталось ок 40% - это немного.А 10 тоже вполне вероятно.Причин можно найти кучу, например - тотальные запреты, переход лидерства к др монетам, переход всех рынков в риск офф(крыза, упадок рисковых активов).Смена может происходить очень быстро.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:48

не совсем так. я чесно писал, что попал на шорте эоса и больше, вообще, что либо, шортить перестал. также, те монеты что держу, на обвале битка с 65 до 30, не продал ни одного альта, ни битка, только докупал.
биток вообще продавать не планирую, окей, продать, и что с теми баксами делать, бетон, золото? в битке как ни посмотри проще сидеть. вот альту, если еще подрастет, можно и слить. например, бнб по 1000. хорошая цифра, круглая.
а в биток по 10 совсем не верю. скорее поверю в 200к.
это как раз единственная монета, выбором которой можно вообще не заморачиваться. к всему остальному как раз применимо все то, что писал Ося - отьем денег под соусом типа каких то проектов.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:55

  DmitryK написав:
  Xenon написав:
  DmitryK написав:че там, кто-то еще ждет 10к за биток в 2022?

А Были сумасшедшие кто ждал таких цифр?

ну, вы нам помнится 20 обещали. не 10 конечно, но тоже видимо не дождались... и mongo вон тоже ждет..

20???
Нука цитату в студию..

(В июле когда биток был на уровнях 30 и пробивался вниз, я ожидал что опустимся до 27 и потом попрем вверх,и до 27 чутка не дотянули)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:46

  Xenon написав:Идем на 26к
Инфа сотка

как и большинство, ждали и не дождались
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:24

Ну що панове? Здається історичний максімум старпьора. Такої ціни ми вже ніколи не побачимо. Ніякі 100 к ніколи не буде. Тепер бітко тільки падати буде. Афьора столітя. :)
Козак-характерник
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