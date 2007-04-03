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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2801280228032804
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:55

  airmax78 написав:Руки чешутся пофиксить прибыль. Но думаю будет расти ещё.

Прямой линии до 100к все равно не будет, это ж биток, а не какая то чесная фонда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:14

100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 04:47

  Козак-характерник написав:100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик. :|

Снова зашортил деда?
phantom_systems
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