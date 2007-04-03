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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:55
airmax78 написав:
Руки чешутся пофиксить прибыль. Но думаю будет расти ещё.
Прямой линии до 100к все равно не будет, это ж биток, а не какая то чесная фонда.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 23:14
100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик.
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