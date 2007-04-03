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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2802280328042805>
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:55

  airmax78 написав:Руки чешутся пофиксить прибыль. Но думаю будет расти ещё.

Прямой линии до 100к все равно не будет, это ж биток, а не какая то чесная фонда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:14

100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 04:47

  Козак-характерник написав:100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик. :|

Снова зашортил деда?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

если сейчас фиксанете прибыль что купите? велосипед? машину? квартиру?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:32

Можно гречки , можно газа , по обстановке и мировой конъюнктуре
razor
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:38

  Кучинелли написав:Как видим выбор монет это самое сложное и потом приносящее прибыль занятие.Поздравляю нас с спейсмашином по Кортези(CTSI).Вот реальный выбор и результат(см.график).Монеты старые как гавно мамонта я перестал вообще рассматривать.Всё меняется.Выживает тот кто приспосабливается, а не сопротивляется 8)


Привет.
Присмотрись к лаунчападу gafi. Специализация e2p. Проект вроде в экосистеме польки, но всё что выходит на нём - bsc. И полька и Сизый объявили о серьёзных вливаниях в e2p.
Были попытки выйти на полигоне - но что то пошло не так. ИДО было в сентябре по 1 доллару за гафи, сейчас - 70. Как пишет один известный персонаж - "каждый мог". По e2p - там конечно скама дофига, но в целом есть мнение, что играть будут при любых раскладах. Как на булле так и боковиках и сливах.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:44

  Konst1988 написав:Господа,что думаете о токене RAMP,есть перспективы?или очередной скам :roll:


Привет. На рынке толчется около 10000 токенов, всех пасти - жизни не хватит.
Для анализа смотри: в какой экосистеме (бсц, полка, кусама, солана, что то ещё?), где торгуется, какая эмиссия, кто в основателях (фонды), какая соцактивность (подпишись в телеге или дискорде), какая эмиссия и токеномика, в чём уникальность проекта. Последний пункт может отпасть походу изучения. :wink:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:46

Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:50

  DmitryK написав: например, бнб по 1000. хорошая цифра, круглая.
а в биток по 10 совсем не верю. скорее поверю в 200к.
это как раз единственная монета, выбором которой можно вообще не заморачиваться. к всему остальному как раз применимо все то, что писал Ося - отьем денег под соусом типа каких то проектов.



Элементарно. Арест CZ, блок/закрытие бинанса, масштабное расследования по операциям (а это пару лет) и криптоланшафт изменится до основания. Не может быть? Да всё может быть. Казалось бы - сколько раз Китай уже всё запрещал, но эффект до сих пор очень серьёзный.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:56

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик. :|

Снова зашортил деда?

67 к. шорт старпьора. 8) Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 жов, 2021 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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