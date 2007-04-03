Прямой линии до 100к все равно не будет, это ж биток, а не какая то чесная фонда.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:55
Додано: Сер 20 жов, 2021 23:14
100 к - це мрія хомок. Бульбашка луснула. Час дерти дупи лонгустинам, яких засадили на зелений куканчик.
Додано: Чет 21 жов, 2021 04:47
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
если сейчас фиксанете прибыль что купите? велосипед? машину? квартиру?
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:38
Привет.
Присмотрись к лаунчападу gafi. Специализация e2p. Проект вроде в экосистеме польки, но всё что выходит на нём - bsc. И полька и Сизый объявили о серьёзных вливаниях в e2p.
Были попытки выйти на полигоне - но что то пошло не так. ИДО было в сентябре по 1 доллару за гафи, сейчас - 70. Как пишет один известный персонаж - "каждый мог". По e2p - там конечно скама дофига, но в целом есть мнение, что играть будут при любых раскладах. Как на булле так и боковиках и сливах.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:44
Привет. На рынке толчется около 10000 токенов, всех пасти - жизни не хватит.
Для анализа смотри: в какой экосистеме (бсц, полка, кусама, солана, что то ещё?), где торгуется, какая эмиссия, кто в основателях (фонды), какая соцактивность (подпишись в телеге или дискорде), какая эмиссия и токеномика, в чём уникальность проекта. Последний пункт может отпасть походу изучения.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:46
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:50
Элементарно. Арест CZ, блок/закрытие бинанса, масштабное расследования по операциям (а это пару лет) и криптоланшафт изменится до основания. Не может быть? Да всё может быть. Казалось бы - сколько раз Китай уже всё запрещал, но эффект до сих пор очень серьёзный.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:56
67 к. шорт старпьора. Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 21 жов, 2021 08:59, всього редагувалось 1 раз.
|