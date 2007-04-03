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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:59
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
я бы тоже послушал бы
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:01
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
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Олежан
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:02
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша
Олежан написав:
а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
Посон шел к успеху. І ось щастя привалило.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:12
а что не так? кто то добился такого успеха?
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