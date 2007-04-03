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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2802280328042805
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:59

  airmax78 написав:Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?

я бы тоже послушал бы
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:01

  airmax78 написав:Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?

а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:02

  airmax78 написав:Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша



  Олежан написав:а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный

Посон шел к успеху. І ось щастя привалило. :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а что не так? кто то добился такого успеха?
Олежан
 
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