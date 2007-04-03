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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:59
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
я бы тоже послушал бы
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:01
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
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Олежан
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:02
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша
Олежан написав:
а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
Посон шел к успеху. І ось щастя привалило.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:12
а что не так? кто то добился такого успеха?
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Олежан
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:20
Олежан написав:
а что не так? кто то добился такого успеха?
Чьи вы, хлопцы, будете? Кто вас в бой ведет, а? Ты Витю Грудова знаешь из Воркуты? А ты Васю Рогова знаешь из Вологды? («Убойная сила»-!!, Дукалис, эпизод.)
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:08
кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче
lrs7719
спасибо за gamefi
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spacemachine
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:17
spacemachine написав:
кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче lrs7719
спасибо за gamefi
См в личке.
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lrs7719
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