|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:59
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
я бы тоже послушал бы
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:01
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?
а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:02
airmax78 написав:
Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша
Олежан написав:
а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
Посон шел к успеху. І ось щастя привалило.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29654
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2108 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:12
а что не так? кто то добился такого успеха?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:20
Олежан написав:
а что не так? кто то добился такого успеха?
Чьи вы, хлопцы, будете? Кто вас в бой ведет, а? Ты Витю Грудова знаешь из Воркуты? А ты Васю Рогова знаешь из Вологды? («Убойная сила»-!!, Дукалис, эпизод.)
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29654
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2108 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:08
кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче
lrs7719
спасибо за gamefi
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:17
spacemachine написав:
кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче lrs7719
спасибо за gamefi
См в личке.
Если коротко - там всё непросто. Это - не про спекуляцию, там - работа в длинную (квартал, не меньше). Но за то, если повезёт, на руках будешь иметь гем или гемы со 100-150 иксами от точки входа
Можно будет завести канал в телеге и менторски приговаривать - "каждый так мог".
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:46
lrs7719 написав:
Если коротко - там всё непросто. Это - не про спекуляцию, там - работа в длинную (квартал, не меньше). Но за то, если повезёт, на руках будешь иметь гем или гемы со 100-150 иксами от точки входа Можно будет завести канал в телеге и менторски приговаривать - "каждый так мог".
Спасибо тебе за свежие мысли.Но есть много НО.У каждого своя тактика.Плюс выбор уже сделан.Сейчас пересаживаться в другую ракету как то не время.Лично в моей тактике выбора бриллиантов есть свои особенности.Они заключаются в том, что ключевым сигналом к выбору не есть перспективность и полезность проектов.Это к сож не всегда приносит иксы.Больше влияния оказывает, кто и сколько стоит за проектом.Мы же видим доги, шибауны и т д.Я к таким не склоняю конечно, это как пример антилогики.Я выбрал кое чего, пока не обнародую, посмотрим что будет.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 842
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:43
Так че, Пашу никто не знает?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39787
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:55
Кучинелли написав:
Спасибо тебе за свежие мысли.Но есть много НО.У каждого своя тактика.Плюс выбор уже сделан.Сейчас пересаживаться в другую ракету как то не время.Лично в моей тактике выбора бриллиантов есть свои особенности.Они заключаются в том, что ключевым сигналом к выбору не есть перспективность и полезность проектов.Это к сож не всегда приносит иксы.Больше влияния оказывает, кто и сколько стоит за проектом.Мы же видим доги, шибауны и т д.Я к таким не склоняю конечно, это как пример антилогики.Я выбрал кое чего, пока не обнародую, посмотрим что будет.
Согласен по поводу "много но". Тут и подходы у каждого свои и уровень комфорта тоже немаловажно.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Starikan
, ЛАД
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|84102
|210980216
|
Чет 21 жов, 2021 13:51
GDV29
|
|7801
|10768714
|
Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ
|
|38
|70058
|
|