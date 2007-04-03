Додано: Чет 21 жов, 2021 10:08

кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче



lrs7719

спасибо за gamefi