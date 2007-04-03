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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2803280428052806>
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:59

  airmax78 написав:Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?

я бы тоже послушал бы
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:01

  airmax78 написав:Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша, у него, вроде, канал в телеге. Можете ссылку дать?

а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:02

  airmax78 написав:Комрады, есть такой очень известный в узких кругах криптоаналитик Паша



  Олежан написав:а сылшал про криктотрейдера Вячеслава Базылева?
живет в ривьера риверсайд, ездит на бентли
короче успешный

Посон шел к успеху. І ось щастя привалило. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а что не так? кто то добился такого успеха?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:20

  Олежан написав:а что не так? кто то добился такого успеха?

Чьи вы, хлопцы, будете? Кто вас в бой ведет, а? Ты Витю Грудова знаешь из Воркуты? А ты Васю Рогова знаешь из Вологды? («Убойная сила»-!!, Дукалис, эпизод.)
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:08

кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче

lrs7719
спасибо за gamefi
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:17

  spacemachine написав:кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче

lrs7719
спасибо за gamefi


См в личке.

Если коротко - там всё непросто. Это - не про спекуляцию, там - работа в длинную (квартал, не меньше). Но за то, если повезёт, на руках будешь иметь гем или гемы со 100-150 иксами от точки входа :D Можно будет завести канал в телеге и менторски приговаривать - "каждый так мог". :D
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:Если коротко - там всё непросто. Это - не про спекуляцию, там - работа в длинную (квартал, не меньше). Но за то, если повезёт, на руках будешь иметь гем или гемы со 100-150 иксами от точки входа Можно будет завести канал в телеге и менторски приговаривать - "каждый так мог".


Спасибо тебе за свежие мысли.Но есть много НО.У каждого своя тактика.Плюс выбор уже сделан.Сейчас пересаживаться в другую ракету как то не время.Лично в моей тактике выбора бриллиантов есть свои особенности.Они заключаются в том, что ключевым сигналом к выбору не есть перспективность и полезность проектов.Это к сож не всегда приносит иксы.Больше влияния оказывает, кто и сколько стоит за проектом.Мы же видим доги, шибауны и т д.Я к таким не склоняю конечно, это как пример антилогики.Я выбрал кое чего, пока не обнародую, посмотрим что будет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так че, Пашу никто не знает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:55

  Кучинелли написав:Спасибо тебе за свежие мысли.Но есть много НО.У каждого своя тактика.Плюс выбор уже сделан.Сейчас пересаживаться в другую ракету как то не время.Лично в моей тактике выбора бриллиантов есть свои особенности.Они заключаются в том, что ключевым сигналом к выбору не есть перспективность и полезность проектов.Это к сож не всегда приносит иксы.Больше влияния оказывает, кто и сколько стоит за проектом.Мы же видим доги, шибауны и т д.Я к таким не склоняю конечно, это как пример антилогики.Я выбрал кое чего, пока не обнародую, посмотрим что будет.


Согласен по поводу "много но". Тут и подходы у каждого свои и уровень комфорта тоже немаловажно.
lrs7719
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