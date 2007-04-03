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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2803280428052806
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:12

  airmax78 написав:Так че, Пашу никто не знает?

фамилия как?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда цена туда-сюда скачет - признак остановки тренда, или разворота.
Zebra
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