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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:12
airmax78 написав:
Так че, Пашу никто не знает?
фамилия как?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:51
Когда цена туда-сюда скачет - признак остановки тренда, или разворота.
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