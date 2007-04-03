кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче
spacemachine написав:кто что думает про лаунчпады e2p? думаю вкатиться в них, но есть вопросы с пулом. кто знает вообще как на площадках типа sho\seedify\lightning\gamefi начисляется аллокация? меня интересует именно время, за которое я должен удерживать монеты этих лаунчпадов до начисления монет идо. Например: я участвую в идо, как только идо заканчивается, я получаю монеты проекта и могу спокойно сливать токены лаунчпада или мне придется их еще удерживать какое-то время? параллельно есть еще мысль покупать проекты после коррекции с запуска, думаю что у e2p есть потенциал, капы копеечные у проектов, в теории можно ловить по 10х+. но сложно понять какой проект взлетит, у всех почти одинаковые партнеры\спонсоры и тд, катают по одной схеме короче
lrs7719 спасибо за gamefi
См в личке.
Если коротко - там всё непросто. Это - не про спекуляцию, там - работа в длинную (квартал, не меньше). Но за то, если повезёт, на руках будешь иметь гем или гемы со 100-150 иксами от точки входа Можно будет завести канал в телеге и менторски приговаривать - "каждый так мог".
lrs7719 написав:Если коротко - там всё непросто. Это - не про спекуляцию, там - работа в длинную (квартал, не меньше). Но за то, если повезёт, на руках будешь иметь гем или гемы со 100-150 иксами от точки входа Можно будет завести канал в телеге и менторски приговаривать - "каждый так мог".
Спасибо тебе за свежие мысли.Но есть много НО.У каждого своя тактика.Плюс выбор уже сделан.Сейчас пересаживаться в другую ракету как то не время.Лично в моей тактике выбора бриллиантов есть свои особенности.Они заключаются в том, что ключевым сигналом к выбору не есть перспективность и полезность проектов.Это к сож не всегда приносит иксы.Больше влияния оказывает, кто и сколько стоит за проектом.Мы же видим доги, шибауны и т д.Я к таким не склоняю конечно, это как пример антилогики.Я выбрал кое чего, пока не обнародую, посмотрим что будет.
Кучинелли написав:Спасибо тебе за свежие мысли.Но есть много НО.У каждого своя тактика.Плюс выбор уже сделан.Сейчас пересаживаться в другую ракету как то не время.Лично в моей тактике выбора бриллиантов есть свои особенности.Они заключаются в том, что ключевым сигналом к выбору не есть перспективность и полезность проектов.Это к сож не всегда приносит иксы.Больше влияния оказывает, кто и сколько стоит за проектом.Мы же видим доги, шибауны и т д.Я к таким не склоняю конечно, это как пример антилогики.Я выбрал кое чего, пока не обнародую, посмотрим что будет.
Согласен по поводу "много но". Тут и подходы у каждого свои и уровень комфорта тоже немаловажно.