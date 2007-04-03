Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:18
Zebra написав:
Когда цена туда-сюда скачет - признак остановки тренда, или разворота.
Туда-сюда - это сколько %% ?
2001
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:23
Я писал ранее что растут бонды! Вчера наздак рос медленно, я прогнозирую что будет коррекция. Так как растут бонды постоянно и вчера замедлился наздак, даже, стоял на месте. Сейчас может все грохнутся на фонде
proftpd66
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:29
phantom_systems написав:
Апрельско-майские попаданцы фиксируются, у кого нервов хватило не слиться при уполовинивании депо. Если дед возьмёт 70к, будет интересно.
это про меня
но всё фиксить пока рука не поднимается, вдруг на 70 сходим...
чик
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:31
2001 написав: Zebra написав:
Когда цена туда-сюда скачет - признак остановки тренда, или разворота.
Туда-сюда - это сколько %% ?
Достаточно, чтоб хомяков немного отрезвить, скупать на хаях.
Zebra
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:31
Так что, коррекция? будем идти на 59 и потом на вверх?
proftpd66
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:45
В минусе все-таки легче сидеть. Следить особо не надо.Где-то внизу болтается себе
А когда в плюсе,то приходится постоянно быть на чеку, как бы не прозевать момент...Утомительно
2001
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:04
оперативная инфа:
бонды приупали
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
приупало золото и серебро, но отростает. Не понятно. Может еще рванет на ввех
proftpd66
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:16
щось не чути чи буде в листопаді запланований апдейт протоколу бітка, і як він відпрацює на курсі
pashuha
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:29
Прикольно буде, якщо старпьор сходить на 6 к однією червоною соплею...
Козак-характерник
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Олежан
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