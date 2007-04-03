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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2804280528062807>
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:18

  Zebra написав:Когда цена туда-сюда скачет - признак остановки тренда, или разворота.

Туда-сюда - это сколько %% ?
2001
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:23

Я писал ранее что растут бонды! Вчера наздак рос медленно, я прогнозирую что будет коррекция. Так как растут бонды постоянно и вчера замедлился наздак, даже, стоял на месте. Сейчас может все грохнутся на фонде
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:29

  phantom_systems написав:Апрельско-майские попаданцы фиксируются, у кого нервов хватило не слиться при уполовинивании депо. Если дед возьмёт 70к, будет интересно.

это про меня :) но всё фиксить пока рука не поднимается, вдруг на 70 сходим...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:31

  2001 написав:
  Zebra написав:Когда цена туда-сюда скачет - признак остановки тренда, или разворота.

Туда-сюда - это сколько %% ?

Достаточно, чтоб хомяков немного отрезвить, скупать на хаях.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:31

Так что, коррекция? будем идти на 59 и потом на вверх?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:45

В минусе все-таки легче сидеть. Следить особо не надо.Где-то внизу болтается себе :mrgreen: А когда в плюсе,то приходится постоянно быть на чеку, как бы не прозевать момент...Утомительно :mrgreen:
2001
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:04

оперативная инфа:

бонды приупали
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

приупало золото и серебро, но отростает. Не понятно. Может еще рванет на ввех
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

щось не чути чи буде в листопаді запланований апдейт протоколу бітка, і як він відпрацює на курсі
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:29

Прикольно буде, якщо старпьор сходить на 6 к однією червоною соплею... :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:06

  Козак-характерник написав:Прикольно буде, якщо старпьор сходить на 6 к однією червоною соплею... :P

или на 1 000 000 одной зеленой :mrgreen:
Олежан
 
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