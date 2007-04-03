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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:22
Зараз ведмежу ловушку зроблять, мабуть...Відскок і знов вихід ведмежа на арену...
Альти деякі ще попіддрочують, напарять шлака лОхам.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:16
Konst1988 написав:
Irs7719,Кучинелли
Спасибо вам,что помогаете разобраться.
Жалею,что не читал этот форум раньше,мог бы избежать некоторых ошибок...
Спасибо, коллега, за отзыв.Рад, что есть тут вникающие люди.Удачи и профита.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:21
Кучинелли
а куда уже спешить, просто можно было весь биток слить и дешевле откупить...
глянь лс.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:48
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Результаты этих торгов аннулируют, поскольку Бинанс уже признал, что это был глюк софта, а не реальные торговые операции
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:05
Красота!
Альту в джоппу укатати взагалі.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:06
чик написав:Кучинелли
а куда уже спешить, просто можно было весь биток слить и дешевле откупить...
глянь лс.
Так я и говорю, что в течении суток можно всё слить и дешевле откупить раз 20...Тока не у всех получается
Невозможно повторять все движения цены.Если забирать профит с каждого зигзага графика. то порошенко нам ботинки чистил бы
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