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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2805280628072808
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:22

Зараз ведмежу ловушку зроблять, мабуть...Відскок і знов вихід ведмежа на арену... :| Альти деякі ще попіддрочують, напарять шлака лОхам.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:16

  Konst1988 написав:Irs7719,Кучинелли

Спасибо вам,что помогаете разобраться.
Жалею,что не читал этот форум раньше,мог бы избежать некоторых ошибок...

Спасибо, коллега, за отзыв.Рад, что есть тут вникающие люди.Удачи и профита.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:19

  чик написав:тупо недослился блин - закатал губу...


Не спеши.Только при выходе из канала будет реальное падение.Ну а в точности повторять движения цены никому не даноЗображення
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:21

Кучинелли
а куда уже спешить, просто можно было весь биток слить и дешевле откупить...
глянь лс.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:46

  Козак-характерник написав:Прикольно буде, якщо старпьор сходить на 6 к однією червоною соплею... :P

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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:48

J

Результаты этих торгов аннулируют, поскольку Бинанс уже признал, что это был глюк софта, а не реальные торговые операции
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:05

  J написав:
  Козак-характерник написав:Прикольно буде, якщо старпьор сходить на 6 к однією червоною соплею... :P

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BINANCE US

Красота! :D Альту в джоппу укатати взагалі. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:06

  чик написав:Кучинелли
а куда уже спешить, просто можно было весь биток слить и дешевле откупить...
глянь лс.

Так я и говорю, что в течении суток можно всё слить и дешевле откупить раз 20...Тока не у всех получается :) Невозможно повторять все движения цены.Если забирать профит с каждого зигзага графика. то порошенко нам ботинки чистил бы :)
Кучинелли
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