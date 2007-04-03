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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:06
phantom_systems написав: Козак-характерник написав:
Красота!
Альту в джоппу укатати взагалі.
Не в джоппу, она уже там, а обнолить. Но позже, пока что кроме бутериума ничего как следует не отросло.
Це точно. Маніпулька не хоче надувати через трубочку альту. Всю міць легень на кефір і дєда витратив. На альті тільки стриже всіх подряд. Графік альти сумачечий.
Хто попав туди, не важливо шорт/лонХ з більш менш пристойною сумою - одразу стрижка. Там не більше 0.1% гратися від депо.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:55
Козак-характерник написав:
67 к. шорт старпьора.
Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:58
Mirax написав: Козак-характерник написав:
67 к. шорт старпьора.
Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
тоже самое
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