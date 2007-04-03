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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2806280728082809
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:06

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Красота! :D Альту в джоппу укатати взагалі. :)

Не в джоппу, она уже там, а обнолить. Но позже, пока что кроме бутериума ничего как следует не отросло.

Це точно. Маніпулька не хоче надувати через трубочку альту. Всю міць легень на кефір і дєда витратив. На альті тільки стриже всіх подряд. Графік альти сумачечий. :| Хто попав туди, не важливо шорт/лонХ з більш менш пристойною сумою - одразу стрижка. Там не більше 0.1% гратися від депо.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:55

  Козак-характерник написав:67 к. шорт старпьора. 8) Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.

А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:58

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:67 к. шорт старпьора. 8) Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.

А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?

тоже самое
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:13

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:67 к. шорт старпьора. 8) Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.

А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?

Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.

П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут. :) Я використовую термінологію банана.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:29

  Козак-характерник написав:Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.

П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут. :) Я використовую термінологію банана.

І, відповідно, найменший хід ціни проти позиції, і маніпулька відчпокав.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:42

  Mirax написав:І, відповідно, найменший хід ціни проти позиції, і маніпулька відчпокав.

Не так. Я ж кажу, що головне частина депо, яке задіюєш. Запас міцності повинен бути в ідеалі таким, щоб ліквідація була не можлива. Або з великим запасом. Я постив відео мамкіного трейдера. Майже так і торгую, як він.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:45

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.

П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут. :) Я використовую термінологію банана.

І, відповідно, найменший хід ціни проти позиції, і маніпулька відчпокав.

Чем больше плечо, тем больше это похоже на лохотрон типа бинарных опционов
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:55

  чик написав:
  DmitryK написав:
  2001 написав:В минусе все-таки легче сидеть. Следить особо не надо.Где-то внизу болтается себе :mrgreen: А когда в плюсе,то приходится постоянно быть на чеку, как бы не прозевать момент...Утомительно :mrgreen:

я об этом как то писал - мне тоже проще сидеть в просадке, чем смотреть как оно потом все растет мимо меня))

тупо недослился блин - закатал губу...

еще не поздно слиться, возможностей откупиться ниже 60к будет много
повторяется история с листингом Coinbase
по сути причин стремительно дорожать битку больше нет
Zebra
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