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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:06
phantom_systems написав: Козак-характерник написав:
Красота!
Альту в джоппу укатати взагалі.
Не в джоппу, она уже там, а обнолить. Но позже, пока что кроме бутериума ничего как следует не отросло.
Це точно. Маніпулька не хоче надувати через трубочку альту. Всю міць легень на кефір і дєда витратив. На альті тільки стриже всіх подряд. Графік альти сумачечий.
Хто попав туди, не важливо шорт/лонХ з більш менш пристойною сумою - одразу стрижка. Там не більше 0.1% гратися від депо.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:55
Козак-характерник написав:
67 к. шорт старпьора.
Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 22:58
Mirax написав: Козак-характерник написав:
67 к. шорт старпьора.
Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
тоже самое
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:13
Mirax написав: Козак-характерник написав:
67 к. шорт старпьора.
Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.
П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут.
Я використовую термінологію банана.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:29
Козак-характерник написав:
Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.
П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут.
Я використовую термінологію банана.
І, відповідно, найменший хід ціни проти позиції, і маніпулька відчпокав.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:42
Mirax написав:
І, відповідно, найменший хід ціни проти позиції, і маніпулька відчпокав.
Не так. Я ж кажу, що головне частина депо, яке задіюєш. Запас міцності повинен бути в ідеалі таким, щоб ліквідація була не можлива. Або з великим запасом. Я постив відео мамкіного трейдера. Майже так і торгую, як він.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:45
Mirax написав: Козак-характерник написав:
Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.
П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут.
Я використовую термінологію банана.
І, відповідно, найменший хід ціни проти позиції, і маніпулька відчпокав.
Чем больше плечо, тем больше это похоже на лохотрон типа бинарных опционов
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Додано: Чет 21 жов, 2021 23:55
чик написав: DmitryK написав: 2001 написав:
В минусе все-таки легче сидеть. Следить особо не надо.Где-то внизу болтается себе
А когда в плюсе,то приходится постоянно быть на чеку, как бы не прозевать момент...Утомительно
я об этом как то писал - мне тоже проще сидеть в просадке, чем смотреть как оно потом все растет мимо меня))
тупо недослился блин - закатал губу...
еще не поздно слиться, возможностей откупиться ниже 60к будет много
повторяется история с листингом Coinbase
по сути причин стремительно дорожать битку больше нет
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