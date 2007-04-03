Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:32

Konst1988 написав: Irs7719,Кучинелли



Спасибо вам,что помогаете разобраться.

Жалею,что не читал этот форум раньше,мог бы избежать некоторых ошибок... Irs7719,КучинеллиСпасибо вам,что помогаете разобраться.Жалею,что не читал этот форум раньше,мог бы избежать некоторых ошибок...

Да не за что! Обращайтесь если какие то вопросы - желательно в личку. Форум смотрю по-диагонали. Главное поймите: это такой же бизнес как и любой другой. Его главная задача приносить понятный для вас профит. "Понятный" имеется ввиду результат вашей стратегии. И профит - это без коментариев. Он - must have. Если профита нет - то виноват не "манипулька", "ниопаныказино" и другие перлы одного местного персонажа. Виноваты вы сами. Тут либо стратегию надо менять или искать что то другое.У неофитов есть всегда искушения сыграть на маржиналке/фьюче - не случайно биржи упростили это до такого уровня, что любой дебил с этим справится. Результат всегда один - ликвидация депо. Побежит отыгрываться - и конечно опять сольёт. И так будет до тех пор пока закончатся деньги. Не важно какие книги и курсы вы прочитали - итог будет всегда один. Зарабатывают этим делом - единицы. И проблема здесь не в том что б определить уровень - а найти в себе силы чётко и главное систематично придержаться - тейк профита и стоп-лосса. И всё равно - даже профит этих единиц в разы уступает инвесту.Далее - ещё одна ошибка - это подписываться на каналы разных трейдеров. Особенно платные каналы. В лучшем случае вы столкнётесь с очередной рутиной. А 99.99% - это скамеры. Они уже получили свой профит ваши деньги - а дальше ваши проблемы.Запомните два постулата: "крипта не должна стоить ничего" и "каждый мог". Всё остальное - пыль и суета, с моей точки зрения. Успехов.