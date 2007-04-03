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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2807280828092810
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:09

  lrs7719 написав:"манипулька", "ниопаныказино" и другие перлы

:) :P Маніпулька - це крупє в йопанеказіно.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:29

Elza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:48

  чик написав:продал часть зека па 150, а он дальше пошёл, но у нас ещё было(с)...

Я скинул часть по 150, ещё часть по 160, но он такую красивую трендовую рисует, что может и выше уйти. Это ещё не памп, но будет ли он, тот ещё вопрос.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Добрый день админы.

А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:21

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:67 к. шорт старпьора. 8) Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.

А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?

Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.

П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут. :) Я використовую термінологію банана.

yess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:46

  чик написав:Zebra
в минус не торгую, продастся дороже попизже. у меня депо маленький на половину в фиате - пока хватит поиграться.
продал часть зека па 150, а он дальше пошёл, но у нас ещё было(с)...


170-188 верхняя граница
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:03

  Zebra написав:еще не поздно слиться, возможностей откупиться ниже 60к будет много
повторяется история с листингом Coinbase
по сути причин стремительно дорожать битку больше нет


а как халвинг? когда он был, то цена улетала. Сейчас 180к рисуют, а еще 72к-80к

============
Аналитика и прогноз форекс на 22 - 25 октября 2021
БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=_pcTKtClrYM&t=1838s
proftpd66
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  #<1 ... 2807280828092810
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