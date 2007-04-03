Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Козак-характерник
2
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:29
Elza
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:48
чик написав:
продал часть зека па 150, а он дальше пошёл, но у нас ещё было(с)...
Я скинул часть по 150, ещё часть по 160, но он такую красивую трендовую рисует, что может и выше уйти. Это ещё не памп, но будет ли он, тот ещё вопрос.
phantom_systems
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:07
Добрый день админы.
А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом: Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше? С уважением.
lrs7719
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:21
Козак-характерник написав: Mirax написав: Козак-характерник написав:
67 к. шорт старпьора.
Як і вангував. 10 баксів з плечем 125. На 64300 лонХ вже взяв для хеджа. Торгую.
А то не то саме, що 1250 баксів з 1х плечем?
Плече не має значення для довгостроку і середньостроку. Головне - частина депо, яке задіюєш в ставці. Але плече 125 важливе, коли торгуєш і скальпиш. Найменше коливання на долю відсотка і вже прибуток, який можна фіксувати. Я все торгую в динаміці. І точки входу шорт/лонХ постійно коригую в процесі скальпінгу.
П.С. Плече на фючах бінанса, то не те саме плече, що за класикою. Цю тему ми вже мусолили тут.
Я використовую термінологію банана.
yess
Повідомлень: 84
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:46
чик написав: Zebra
в минус не торгую, продастся дороже попизже. у меня депо маленький на половину в фиате - пока хватит поиграться.
продал часть зека па 150, а он дальше пошёл, но у нас ещё было(с)...
170-188 верхняя граница
proftpd66
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:03
Zebra написав:
еще не поздно слиться, возможностей откупиться ниже 60к будет много
повторяется история с листингом Coinbase
по сути причин стремительно дорожать битку больше нет
а как халвинг? когда он был, то цена улетала. Сейчас 180к рисуют, а еще 72к-80к
============
Аналитика и прогноз форекс на 22 - 25 октября 2021
БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=_pcTKtClrYM&t=1838s
proftpd66
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