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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2808280928102811
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:02

Дед вниз, зек вверх. Явно что-то назревает
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:20

phantom_systems

это кто-то вышел из битка, чтобы отбить стопы в альты. и заработать.

А что назревает? эра альты?


валится фонда, и рост золота
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:27

фонда сейчас идет в пол почти.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:38

  proftpd66 написав:фонда сейчас идет в пол почти.

Да какое в пол, СП500 даже на полпроцента в минус не набралось
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорты на битфине на историческом минимуме. Соотношение с лонгами 1:70. Либо шортисты истреблены как класс, либо все ушли на бинанс в фьючерсы.

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Zebra
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