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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:02
Дед вниз, зек вверх. Явно что-то назревает
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phantom_systems
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:20
phantom_systems
это кто-то вышел из битка, чтобы отбить стопы в альты. и заработать.
А что назревает? эра альты?
валится фонда, и рост золота
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proftpd66
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:27
фонда сейчас идет в пол почти.
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proftpd66
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:38
proftpd66 написав:
фонда сейчас идет в пол почти.
Да какое в пол, СП500 даже на полпроцента в минус не набралось
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phantom_systems
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:42
Шорты на битфине на историческом минимуме. Соотношение с лонгами 1:70. Либо шортисты истреблены как класс, либо все ушли на бинанс в фьючерсы.
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Zebra
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