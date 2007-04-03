|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:38
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шорты на битфине на историческом минимуме. Соотношение с лонгами 1:70. Либо шортисты истреблены как класс, либо все ушли на бинанс в фьючерсы.
Додано: Суб 23 жов, 2021 00:02
ниже 60к не пускает кто-то?
как буд-то кто-то выкупает с помощью бота в районе 60к? может зайти со стопом или с маленькой суммой без стопа? Кто-то не пускает ниже, все выкупает.
Zebra
может кто-то ордера поставил чтобы ниже 60к не упало?
я не так понял. Фонда приупала, по этому с битка кто-то хотел выкупить часть. А лонгистов много, цена зависла в 60.5к не идет ниже
Додано: Суб 23 жов, 2021 00:18
Сильно ниже 60к даже если прольют не уйдет пока что. Я вангую, что будут рисовать голову-плечи. Плечами выступают уровни 60-63к, голова 67к. Ну а дальше вниз, криптозима и все такое. Как я уже говорил, смысла гнать вверх биток больше нет никакого - уже все кто хотел вышел на IPO, восстановился хешрейт, запустили ETF.
Додано: Суб 23 жов, 2021 00:24
в чате писали что BITO может быть скам, когда-то какой-то эмитерн выпускал аналог золота, но оно не пошло. BITO может быть не будет иметь смысл, а будет идти 1 к 1 с битком.
И любой эмитерн может выпустить, такие приколы.
сейчас нету плохих новостей от ФРС, в 3 квартале 2022, хотят ставку с 0.1% к 0.6%, а потом опять 0.1%. Может какой-то центробанк сказать, что он запрещает, это может быть обвал на коррекцию. А так нету плохих новостей, пока.
Додано: Суб 23 жов, 2021 01:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати, если кто помнит Bakkt - они 18 октября вышли на IPO и с треском провалились.
|