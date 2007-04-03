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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2808280928102811

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 2 5 6
Да
0
0
Нет
100%
6
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:27

фонда сейчас идет в пол почти.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:38

  proftpd66 написав:фонда сейчас идет в пол почти.

Да какое в пол, СП500 даже на полпроцента в минус не набралось
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорты на битфине на историческом минимуме. Соотношение с лонгами 1:70. Либо шортисты истреблены как класс, либо все ушли на бинанс в фьючерсы.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:21

Зараз поєлозить маніпулька і підемо нижче 60. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 00:02

ниже 60к не пускает кто-то?

как буд-то кто-то выкупает с помощью бота в районе 60к? может зайти со стопом или с маленькой суммой без стопа? Кто-то не пускает ниже, все выкупает.

Zebra

может кто-то ордера поставил чтобы ниже 60к не упало?

я не так понял. Фонда приупала, по этому с битка кто-то хотел выкупить часть. А лонгистов много, цена зависла в 60.5к не идет ниже
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 00:18

Сильно ниже 60к даже если прольют не уйдет пока что. Я вангую, что будут рисовать голову-плечи. Плечами выступают уровни 60-63к, голова 67к. Ну а дальше вниз, криптозима и все такое. Как я уже говорил, смысла гнать вверх биток больше нет никакого - уже все кто хотел вышел на IPO, восстановился хешрейт, запустили ETF.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 00:24

  Zebra написав:Сильно ниже 60к даже если прольют не уйдет пока что. Я вангую, что будут рисовать голову-плечи. Плечами выступают уровни 60-63к, голова 67к. Ну а дальше вниз, криптозима и все такое. Как я уже говорил, смысла гнать вверх биток больше нет никакого - уже все кто хотел вышел на IPO, восстановился хешрейт, запустили ETF.


в чате писали что BITO может быть скам, когда-то какой-то эмитерн выпускал аналог золота, но оно не пошло. BITO может быть не будет иметь смысл, а будет идти 1 к 1 с битком.

И любой эмитерн может выпустить, такие приколы.

сейчас нету плохих новостей от ФРС, в 3 квартале 2022, хотят ставку с 0.1% к 0.6%, а потом опять 0.1%. Может какой-то центробанк сказать, что он запрещает, это может быть обвал на коррекцию. А так нету плохих новостей, пока.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, если кто помнит Bakkt - они 18 октября вышли на IPO и с треском провалились.
Zebra
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  #<1 ... 2808280928102811
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