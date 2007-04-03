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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 07:26
Zebra написав:
Сильно ниже 60к даже если прольют не уйдет пока что. Я вангую, что будут рисовать голову-плечи. Плечами выступают уровни 60-63к, голова 67к. Ну а дальше вниз, криптозима и все такое. Как я уже говорил, смысла гнать вверх биток больше нет никакого - уже все кто хотел вышел на IPO, восстановился хешрейт, запустили ETF.
Скорее бы уже криптозима, чтобы упало ниже 20к. А пока запасаемся фиатом. Все равно надежды на эос и рипл нет
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Patr1ot
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Додано: Суб 23 жов, 2021 07:48
lrs7719 написав:
Добрый день админы.
А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.
да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.
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Yuri_61
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:00
Yuri_61 написав: lrs7719 написав:
Добрый день админы.
А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.
да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.
Выигрывают единицы, теряют миллионы. Узаконенная пирамида, это же лучший вариант отбора денег у бедных и приумножения у богатых. И чем больше будет хайпа, тем больше людей зайдут на хаях и продадут при падении, отдав деньги биржам, китам и другим
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Patr1ot
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:06
Patr1ot написав:
и другим
т.е. нам...
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чик
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:22
Спасибо за опрос!
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Додано: Суб 23 жов, 2021 09:08
Yuri_61 написав: lrs7719 написав:
Добрый день админы.
А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.
да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.
Ну так протокол апдейтиться, наступний - у листопаді..
хоча щас з MtGox поллється розпродаж..
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pashuha
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Додано: Суб 23 жов, 2021 09:24
proftpd66 написав:
ниже 60к не пускает кто-то?
как буд-то кто-то выкупает с помощью бота в районе 60к? может зайти со стопом или с маленькой суммой без стопа? Кто-то не пускает ниже, все выкупает. может кто-то ордера поставил чтобы ниже 60к не упало?
Маніпулька запрошує підстригтися...
Впадемо нижче 60. Зараз лохів вище 60к. ще набирають.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:18
Yuri_61 написав: lrs7719 написав:
Добрый день админы.
А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.
да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.
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