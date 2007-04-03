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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2809281028112812

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.8 5 18
Да
22%
4
Нет
78%
14
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 07:26

  Zebra написав:Сильно ниже 60к даже если прольют не уйдет пока что. Я вангую, что будут рисовать голову-плечи. Плечами выступают уровни 60-63к, голова 67к. Ну а дальше вниз, криптозима и все такое. Как я уже говорил, смысла гнать вверх биток больше нет никакого - уже все кто хотел вышел на IPO, восстановился хешрейт, запустили ETF.


Скорее бы уже криптозима, чтобы упало ниже 20к. А пока запасаемся фиатом. Все равно надежды на эос и рипл нет :x
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 07:48

  lrs7719 написав:Добрый день админы.

А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.


да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:00

  Yuri_61 написав:
  lrs7719 написав:Добрый день админы.

А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.


да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.


Выигрывают единицы, теряют миллионы. Узаконенная пирамида, это же лучший вариант отбора денег у бедных и приумножения у богатых. И чем больше будет хайпа, тем больше людей зайдут на хаях и продадут при падении, отдав деньги биржам, китам и другим
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:06

  Patr1ot написав:и другим

т.е. нам...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Спасибо за опрос!
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:08

  Yuri_61 написав:
  lrs7719 написав:Добрый день админы.

А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.


да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.

Ну так протокол апдейтиться, наступний - у листопаді..
хоча щас з MtGox поллється розпродаж..
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:24

  proftpd66 написав:ниже 60к не пускает кто-то?

как буд-то кто-то выкупает с помощью бота в районе 60к? может зайти со стопом или с маленькой суммой без стопа? Кто-то не пускает ниже, все выкупает. может кто-то ордера поставил чтобы ниже 60к не упало?


Маніпулька запрошує підстригтися... :) Впадемо нижче 60. Зараз лохів вище 60к. ще набирають. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:18

  Yuri_61 написав:
  lrs7719 написав:Добрый день админы.

А запилите пожалуйста опрос с очень простым вопросом:
Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?
С уважением.


да хоть мульон. Не важно, сколько стоит актив с кем - то "нарисованной" ценой.
важнее найти дурака, кто у тебя это купит за эту цену.
Сильно удивлён, что такую пустышку сумели раздуть до 67к.
Блокчейн - это не ноу хау и не божественное откровение. Заурядная технология, к тому же, в чём - то на даный момент устаревшая. Хайп должен пойти.
Любые дутые, как на дрожжах, цены на активы имеют свойство с громким звуком лопаться.

,
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:35

  Zebra написав:Шорты на битфине на историческом минимуме. Соотношение с лонгами 1:70. Либо шортисты истреблены как класс, либо все ушли на бинанс в фьючерсы.

Зображення

https://www.bybt.com/
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:58

  J написав:https://www.bybt.com/

Это оценка по стаканам, если кто-то поставил ордер на фьючерсах, не значит, что он в позиции.
Zebra
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  #<1 ... 2809281028112812
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