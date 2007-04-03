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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:01
lrs7719 написав:
Спасибо за опрос!
Хм, судя по опросу - будет.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:22
в чем суть открывать противоположные позиции? чтобы больше платить комиссии? это же все равно, что все закрыть.
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DmitryK
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:32
DmitryK написав:
в чем суть открывать противоположные позиции?
Заробляти без ризику.
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Козак-характерник
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