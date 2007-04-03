Хм, судя по опросу - будет.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:17
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в чем суть открывать противоположные позиции? чтобы больше платить комиссии? это же все равно, что все закрыть.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:32
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:20
Дурка косить наші ряди! Сам залонгував, сам зашортив, це якийсь фінансовий онанізм.
На протилежних позиціях можна заробляти, але для цього треба голову включати. Наприклад, купити монети на споті і застейкати їх під 20%-50% річних. І на таку саму суму зашортити ф'ючерс, і ще 10% річних дасть його фондування. Депозит, майже без ризику. Треба тільки дивитися за маржою, щоб ф'ючерс не вибило по ліквідації.
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:13
точно що дурка косить... людина обманює сама себе, бо я не вірю що можна не розуміти, що х - х = 0. тобто, все одно, що пози нема. тільки годувати біржу комісом.
Додано: Суб 23 жов, 2021 18:44
Ще є можливість продати старпьора вище 60. І вистрибнути з лохотрона.
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, spekyliant7, Stan78 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|