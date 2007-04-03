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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2810281128122813

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 33
Да
30%
10
Нет
70%
23
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:01

  lrs7719 написав:Спасибо за опрос!


Хм, судя по опросу - будет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:17

  Козак-характерник написав:Цієї ночі чпокатимуть лонгустинів. Йдемо під 60. :| Ставлю 59700 лонХ на противагу шорту.

Слова пророка... 8)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в чем суть открывать противоположные позиции? чтобы больше платить комиссии? это же все равно, что все закрыть.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:32

  DmitryK написав:в чем суть открывать противоположные позиции?

Заробляти без ризику.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:20

Дурка косить наші ряди! Сам залонгував, сам зашортив, це якийсь фінансовий онанізм.
На протилежних позиціях можна заробляти, але для цього треба голову включати. Наприклад, купити монети на споті і застейкати їх під 20%-50% річних. І на таку саму суму зашортити ф'ючерс, і ще 10% річних дасть його фондування. Депозит, майже без ризику. Треба тільки дивитися за маржою, щоб ф'ючерс не вибило по ліквідації.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:13

точно що дурка косить... людина обманює сама себе, бо я не вірю що можна не розуміти, що х - х = 0. тобто, все одно, що пози нема. тільки годувати біржу комісом.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:44

Ще є можливість продати старпьора вище 60. :| І вистрибнути з лохотрона.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 05:15

Вот зек и сделал +50% в деде за неделю. Старьё и хлам, да?
phantom_systems
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