Хм, судя по опросу - будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:17
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в чем суть открывать противоположные позиции? чтобы больше платить комиссии? это же все равно, что все закрыть.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:32
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:20
Дурка косить наші ряди! Сам залонгував, сам зашортив, це якийсь фінансовий онанізм.
На протилежних позиціях можна заробляти, але для цього треба голову включати. Наприклад, купити монети на споті і застейкати їх під 20%-50% річних. І на таку саму суму зашортити ф'ючерс, і ще 10% річних дасть його фондування. Депозит, майже без ризику. Треба тільки дивитися за маржою, щоб ф'ючерс не вибило по ліквідації.
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:13
точно що дурка косить... людина обманює сама себе, бо я не вірю що можна не розуміти, що х - х = 0. тобто, все одно, що пози нема. тільки годувати біржу комісом.
Додано: Суб 23 жов, 2021 18:44
Ще є можливість продати старпьора вище 60. І вистрибнути з лохотрона.
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:03
Да.Так и есть.Ты не мог дать голову(или ещё чего) на отсечение, что так будет.Бывают исключения, но редко.Был весной момент, когда весь старый шлак взлетел.Там суть была проста - двухлетнее накопление.Сейчас нужно будет очередные пару лет ждать.А новые динамично развивающиеся проекты делают иксы.Собственно каждый сам делает свой выбор.Я расписываюсь только за себя.И ONT периодически балуюсь.Просто сейчас выбор настолько широк, что кто ищет , тот найдёт...что взять.Кстати, да, на укрбиржах как раз выбор очень ограничен.Та даже на FTX в сравнениее с Бинансом скукота.
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