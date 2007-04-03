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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2811281228132814>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 35
Да
31%
11
Нет
69%
24
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:01

  lrs7719 написав:Спасибо за опрос!


Хм, судя по опросу - будет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:17

  Козак-характерник написав:Цієї ночі чпокатимуть лонгустинів. Йдемо під 60. :| Ставлю 59700 лонХ на противагу шорту.

Слова пророка... 8)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в чем суть открывать противоположные позиции? чтобы больше платить комиссии? это же все равно, что все закрыть.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:32

  DmitryK написав:в чем суть открывать противоположные позиции?

Заробляти без ризику.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:20

Дурка косить наші ряди! Сам залонгував, сам зашортив, це якийсь фінансовий онанізм.
На протилежних позиціях можна заробляти, але для цього треба голову включати. Наприклад, купити монети на споті і застейкати їх під 20%-50% річних. І на таку саму суму зашортити ф'ючерс, і ще 10% річних дасть його фондування. Депозит, майже без ризику. Треба тільки дивитися за маржою, щоб ф'ючерс не вибило по ліквідації.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:13

точно що дурка косить... людина обманює сама себе, бо я не вірю що можна не розуміти, що х - х = 0. тобто, все одно, що пози нема. тільки годувати біржу комісом.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:44

Ще є можливість продати старпьора вище 60. :| І вистрибнути з лохотрона.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 05:15

Вот зек и сделал +50% в деде за неделю. Старьё и хлам, да?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:03

  phantom_systems написав:Вот зек и сделал +50% в деде за неделю. Старьё и хлам, да?


Да.Так и есть.Ты не мог дать голову(или ещё чего) на отсечение, что так будет.Бывают исключения, но редко.Был весной момент, когда весь старый шлак взлетел.Там суть была проста - двухлетнее накопление.Сейчас нужно будет очередные пару лет ждать.А новые динамично развивающиеся проекты делают иксы.Собственно каждый сам делает свой выбор.Я расписываюсь только за себя.И ONT периодически балуюсь.Просто сейчас выбор настолько широк, что кто ищет , тот найдёт...что взять.Кстати, да, на укрбиржах как раз выбор очень ограничен.Та даже на FTX в сравнениее с Бинансом скукота.
Кучинелли
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