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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:24
Кучинелли написав: DmitryK написав:
а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев.
От 130 я сбрасывал купленное за фиат около 110, это четверть максимум. От 150 начал остальное фиксировать. Что брал в деде по 0,0026 с усреднением вниз, вывел обратно в деда от 0,0027 до 0,0030. Признаю, начальная точка входа в деде была не оптимальная, зек к 0,0020 продавили.
Кстати, если дед не подложит свинью, сейчас эос могут пропампить.
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