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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2811281228132814

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 36
Да
31%
11
Нет
69%
25
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:08

  DmitryK написав:а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу


И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев. 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:24

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу


И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев. 8)

От 130 я сбрасывал купленное за фиат около 110, это четверть максимум. От 150 начал остальное фиксировать. Что брал в деде по 0,0026 с усреднением вниз, вывел обратно в деда от 0,0027 до 0,0030. Признаю, начальная точка входа в деде была не оптимальная, зек к 0,0020 продавили.

Кстати, если дед не подложит свинью, сейчас эос могут пропампить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:41

  Козак-характерник написав:альту ще попіддрочуть... :)

Слова пророка... 8) В EOS засаджують лОхів. Пропамплять ще лайна вибірково. Потім зі старпьором все навернеться к єдрєнє фєнє.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:53

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:альту ще попіддрочуть... :)

Слова пророка... 8) В EOS засаджують лОхів. Пропамплять ще лайна вибірково. Потім зі старпьором все навернеться к єдрєнє фєнє.

плюсану
биток рисует голову-плечи как я и говорил
и кто будет биток толкать дальше, если в этом уже нет никакого смысла - ETF, IPO, Китай, Илон, Сальвадор - все новости отыгнары - проще выпустить какой то негативчик и забрать у хомячков монеты обратно
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:38

тоже дозакрыл все позиции сегодня, хоть на битке и есть сейчас поддержка на 60К, но слабо вериться, к 54-50К тянет, там уже посмотрю на реакцию
spacemachine
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:58

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу


И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев. 8)

а зачем вообще покупать устаревшую всеми забытую монету, и сидеть в ней полгода в надежде на чудо и пару иксов? когда за это же время куча всего отстрелило
DmitryK
 
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