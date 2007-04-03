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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:24
Кучинелли написав: DmitryK написав:
а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев.
От 130 я сбрасывал купленное за фиат около 110, это четверть максимум. От 150 начал остальное фиксировать. Что брал в деде по 0,0026 с усреднением вниз, вывел обратно в деда от 0,0027 до 0,0030. Признаю, начальная точка входа в деде была не оптимальная, зек к 0,0020 продавили.
Кстати, если дед не подложит свинью, сейчас эос могут пропампить.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:41
Козак-характерник написав:
альту ще попіддрочуть...
Слова пророка...
В EOS засаджують лОхів. Пропамплять ще лайна вибірково. Потім зі старпьором все навернеться к єдрєнє фєнє.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:53
Козак-характерник написав: Козак-характерник написав:
альту ще попіддрочуть...
Слова пророка...
В EOS засаджують лОхів. Пропамплять ще лайна вибірково. Потім зі старпьором все навернеться к єдрєнє фєнє.
плюсану
биток рисует голову-плечи как я и говорил
и кто будет биток толкать дальше, если в этом уже нет никакого смысла - ETF, IPO, Китай, Илон, Сальвадор - все новости отыгнары - проще выпустить какой то негативчик и забрать у хомячков монеты обратно
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:38
тоже дозакрыл все позиции сегодня, хоть на битке и есть сейчас поддержка на 60К, но слабо вериться, к 54-50К тянет, там уже посмотрю на реакцию
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:58
Кучинелли написав: DmitryK написав:
а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев.
а зачем вообще покупать устаревшую всеми забытую монету, и сидеть в ней полгода в надежде на чудо и пару иксов? когда за это же время куча всего отстрелило
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:31
имхо, вот эти закрывания-открывания никогда не позволят взять настоящих иксов. да, какие то проценты, может быть. а может и нет. поразительно, история же показывает что холд всегда в профите, но люди хотят думать что они умнее рынка...
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DmitryK
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:34
DmitryK написав: Кучинелли написав: DmitryK написав:
а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
И у меня есть большая уверенность. что из зека все наши держатели выпрыгнули раньше времени.Тот же Фантом писал, что будет держать до 130.Наверняка пофиксил на 130 половину или даже больше.В лучшем случае до 150 додержал что то.А на 170 уже смотрел с улыбкой.И дело не в личностях, а в психологии.То, что я написал бывает в 99% случаев.
а зачем вообще покупать устаревшую всеми забытую монету, и сидеть в ней полгода в надежде на чудо и пару иксов? когда за это же время куча всего отстрелило
С чего это она устаревшая? Топовая анонимная крипта, технологически на уровне с монерой. Маркетинг у неё топорный, поэтому она в джоппе. Да и какие полгода, зек в начале сентября 175 сделал, сейчас просто вернулся на уровень, отыграв Halo Arc хард форк. Может, зек и не мечта трейдера, но я на нём очень хорошо поднял в этом году. Лучше бы удвоил в нём позицию вместо этого шлака эоса.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:35
DmitryK написав:
имхо, вот эти закрывания-открывания никогда не позволят взять настоящих иксов. да, какие то проценты, может быть. а может и нет. поразительно, история же показывает что холд всегда в профите, но люди хотят думать что они умнее рынка...
Твоё выражение правильное для не умеющих торговать и не имеющих стратегию.Если бы я холдил, то имел бы в три раза минимум меньше монет(скажем по этому году).Я ранее писал, что постоянно трейдингом наращиваю монеты. не доллар.Доллар тоже соотв растёт.Но стратегия рассчитана на монеты.Вот если будет НГ ралли, тогда может уже задумаюсь над фиатом.Просто то, что происходит - это полный бред - каждый день анонсируются новые монеты. листятся, пампятся. дампятся.Уже это снежный ком, и он реально нах никому не нужен.Когда то это обязано рухнуть нах.
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