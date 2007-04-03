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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:39
phantom_systems
Я повторюсь и считаю, что у каждого своя стратегия и способ заработка на крипте.И выбор монет также дело сугубо личное.Помнишь как год назад на меня за биткеш пытались наехать...а ведь при наборе по 200-300 он превысил полторашку.Но я с ним попрощался т к нет уже доверия к инструменту.так же и с многими.
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Кучинелли
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:40
spacemachine написав:
тоже дозакрыл все позиции сегодня, хоть на битке и есть сейчас поддержка на 60К, но слабо вериться, к 54-50К тянет, там уже посмотрю на реакцию
Вероятная подсказка...Волна А до 59200, потом В до 64, а уж потом С ниже.Посмотрим...
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Кучинелли
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:47
Zebra
не понял, пойдет в пол? Может же стоять в канале?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:49
Кучинелли написав:phantom_systems
Я повторюсь и считаю, что у каждого своя стратегия и способ заработка на крипте.И выбор монет также дело сугубо личное.Помнишь как год назад на меня за биткеш пытались наехать...а ведь при наборе по 200-300 он превысил полторашку.Но я с ним попрощался т к нет уже доверия к инструменту.так же и с многими.
тут обсуждали что будет рост всего. Может внатуру купить альты новой?
Биржа gate.io присылает свои рекомендации по монетам которые выстрелят. Может попробовать купить по их рекомендации? Я сейчас найду и позже напишу.
Есть идеи для покупки?
UPD:ЕСЛИ
тут прогнозят что биток в пол уйдет, то есть смысл покупать высоко рисковую альту???
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:00
интересное видео
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