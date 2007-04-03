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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:39
phantom_systems
Я повторюсь и считаю, что у каждого своя стратегия и способ заработка на крипте.И выбор монет также дело сугубо личное.Помнишь как год назад на меня за биткеш пытались наехать...а ведь при наборе по 200-300 он превысил полторашку.Но я с ним попрощался т к нет уже доверия к инструменту.так же и с многими.
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Кучинелли
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:40
spacemachine написав:
тоже дозакрыл все позиции сегодня, хоть на битке и есть сейчас поддержка на 60К, но слабо вериться, к 54-50К тянет, там уже посмотрю на реакцию
Вероятная подсказка...Волна А до 59200, потом В до 64, а уж потом С ниже.Посмотрим...
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Кучинелли
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:47
Zebra
не понял, пойдет в пол? Может же стоять в канале?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:49
Кучинелли написав:phantom_systems
Я повторюсь и считаю, что у каждого своя стратегия и способ заработка на крипте.И выбор монет также дело сугубо личное.Помнишь как год назад на меня за биткеш пытались наехать...а ведь при наборе по 200-300 он превысил полторашку.Но я с ним попрощался т к нет уже доверия к инструменту.так же и с многими.
тут обсуждали что будет рост всего. Может внатуру купить альты новой?
Биржа gate.io присылает свои рекомендации по монетам которые выстрелят. Может попробовать купить по их рекомендации? Я сейчас найду и позже напишу.
Есть идеи для покупки?
UPD:ЕСЛИ
тут прогнозят что биток в пол уйдет, то есть смысл покупать высоко рисковую альту???
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:00
интересное видео
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:17
Кучинелли написав:phantom_systems
Я повторюсь и считаю, что у каждого своя стратегия и способ заработка на крипте.И выбор монет также дело сугубо личное.Помнишь как год назад на меня за биткеш пытались наехать...а ведь при наборе по 200-300 он превысил полторашку.Но я с ним попрощался т к нет уже доверия к инструменту.так же и с многими.
Кеша весной отлично отработал, палочные хомяки его гребли как не в себя. Но технологически он пустышка и известных разрабов за ним нет, в долгосроке проиграет деду, хотя не исчезнет совсем.
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phantom_systems
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:42
phantom_systems написав: Кучинелли написав:phantom_systems
Я повторюсь и считаю, что у каждого своя стратегия и способ заработка на крипте.И выбор монет также дело сугубо личное.Помнишь как год назад на меня за биткеш пытались наехать...а ведь при наборе по 200-300 он превысил полторашку.Но я с ним попрощался т к нет уже доверия к инструменту.так же и с многими.
Кеша весной отлично отработал, палочные хомяки его гребли как не в себя. Но технологически он пустышка и известных разрабов за ним нет, в долгосроке проиграет деду, хотя не исчезнет совсем.
технология не имеет смысла. Monero - crypto not либо crypto night, комиссия копеечная платит майнерам, правда.
Какая крипта не платит манерам? SOLANA чтоли ли лучшая технология? SOLANA в бете-тестировании, и уже в ТОП-5.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:30
Файно отчпокали по EOS...
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Козак-характерник
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:29
Кучинелли написав: DmitryK написав:
имхо, вот эти закрывания-открывания никогда не позволят взять настоящих иксов. да, какие то проценты, может быть. а может и нет. поразительно, история же показывает что холд всегда в профите, но люди хотят думать что они умнее рынка...
Твоё выражение правильное для не умеющих торговать и не имеющих стратегию.Если бы я холдил, то имел бы в три раза минимум меньше монет(скажем по этому году).Я ранее писал, что постоянно трейдингом наращиваю монеты. не доллар.Доллар тоже соотв растёт.Но стратегия рассчитана на монеты.Вот если будет НГ ралли, тогда может уже задумаюсь над фиатом.Просто то, что происходит - это полный бред - каждый день анонсируются новые монеты. листятся, пампятся. дампятся.Уже это снежный ком, и он реально нах никому не нужен.Когда то это обязано рухнуть нах.
я думаю, таких, не умеющих торговать, 95% как минимум (и я в их числе). хотя вот даже Казак думает что он супер трейдер.
а то, что шлака много, это да, но мне кажется, он не влияет на траекторию битка и десятки топ монет,вообще, всему тому скаму место на дне и это рано или позно случится. а биток при этом может спокойно двигаться на 100к.
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DmitryK
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:21
Закрив всі позиції по альті. Залишив лиш шорт дєда від 67. Здається мені, що смаженим пахне. Трахтібідох буде.
Альта зараз непередбачувана. Торгів взагалі там немає, то маніпулька може повести на ліквідацію при будь якій ставці. Хоч шорт, хоч лонХ, що спостерігали сьогодні по EOS. На альті маніпулька може чпокати автономно від старпьора. Навіть коли у старпьора на півшосту, альта може стояк показати. Зьобра правильно помітив, що обєми мізерні сьогодні. Може бути велика червона свічка в дупу лонгустинів. А альта - це як лезо двостороннє, пострижуть при будь якому раскладі. Поки торгуватиму лиш старпьора.
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