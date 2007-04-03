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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2813281428152816

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 36
Да
31%
11
Нет
69%
25
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:36

  DmitryK написав:я думаю, таких, не умеющих торговать, 95% как минимум (и я в их числе). хотя вот даже Казак думает что он супер трейдер.


если купить и держать, оно может упасть. Не все могут это выдержать. А вы пробовали торговать 1 плечом?

Вариант против трейда:
1)
если биток упадет на 50%-90% и даже потом отрастет, то не все могут это выдержать. Это больно по психике. Я уже писал, что в 1970х инфляция доллара была 15%, был такой банковский вклад в США, тогда пампанули серебро. А потом оно опало и 20 лет было без изменений. Кто знает, что это не повторится с битком?

2) я пробовал купить и держать, нету информации, когда конкретно надо продать.

Я купил zec по 80-120 (по таким ценам, он вырост до 150, потом упал к 110, вырост 150, упал 120, вырос 170, упал 102, вырост еще.). Как понять какой его будет предел? он был 350 зимой. И 800 был 2017, но тогда была мало монет. Вдруг кто-то суммашедший будет его пампить когда-то до 1000. Худший вариант: я купил 80-120 и продал по 140, а курс 1200. Можно застрелится.
Если без трейда, то как понять когда его продать?
тут еще сложнее. Либо купит биток на сумму 100к$ по курсу 0.01$, продал по 0.02$. Заработал 100%, выхлоп 200к$. И потом он вырос к 70к. Как тут можно не сдохнуть?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:43

  Козак-характерник написав:Закрив всі позиції по альті. Залишив лиш шорт дєда від 67. Здається мені, що смаженим пахне. Трахтібідох буде. :| Альта зараз непередбачувана. Торгів взагалі там немає, то маніпулька може повести на ліквідацію при будь якій ставці. Хоч шорт, хоч лонХ, що спостерігали сьогодні по EOS. На альті маніпулька може чпокати автономно від старпьора. Навіть коли у старпьора на півшосту, альта може стояк показати. Зьобра правильно помітив, що обєми мізерні сьогодні. Може бути велика червона свічка в дупу лонгустинів. А альта - це як лезо двостороннє, пострижуть при будь якому раскладі. Поки торгуватиму лиш старпьора.


какой-то крупный игрок держит курс 60.5к все выходные. Зачем он держит? чтобы откатить в низ резко?? Специально скупает по 60.5к все что есть, чтобы резко зашортить?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эмоции в трейдинге рано или поздно приведут к сливу.
У меня было 10.5 битков в 2018, в 2019 переливал их в эфир, имел 330 штучек. И нормально себя чувствую, вывел пока налохи не берут почти все средства, управляю чужими деньгами, цель приумножить людям деньги и зарабатывать вместе с ними.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:58

  Zebra написав:Эмоции в трейдинге рано или поздно приведут к сливу.
У меня было 10.5 битков в 2018, в 2019 переливал их в эфир, имел 330 штучек. И нормально себя чувствую, вывел пока налохи не берут почти все средства, управляю чужими деньгами, цель приумножить людям деньги и зарабатывать вместе с ними.


припустим, если сейчас купить биток. (это не совет) И он упадет на 14к-30к и будет там лежать. А почему не зашортить со стопом? ладно, потерять на стопае 100$-700$ (в зависимости от суммы) или другую сумма потерли, на стопе, вместо этого потерять и заморозить 50%-80% депозита?
proftpd66
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