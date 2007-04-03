DmitryK написав:я думаю, таких, не умеющих торговать, 95% как минимум (и я в их числе). хотя вот даже Казак думает что он супер трейдер.
если купить и держать, оно может упасть. Не все могут это выдержать. А вы пробовали торговать 1 плечом?
Вариант против трейда: 1) если биток упадет на 50%-90% и даже потом отрастет, то не все могут это выдержать. Это больно по психике. Я уже писал, что в 1970х инфляция доллара была 15%, был такой банковский вклад в США, тогда пампанули серебро. А потом оно опало и 20 лет было без изменений. Кто знает, что это не повторится с битком?
2) я пробовал купить и держать, нету информации, когда конкретно надо продать.
Я купил zec по 80-120 (по таким ценам, он вырост до 150, потом упал к 110, вырост 150, упал 120, вырос 170, упал 102, вырост еще.). Как понять какой его будет предел? он был 350 зимой. И 800 был 2017, но тогда была мало монет. Вдруг кто-то суммашедший будет его пампить когда-то до 1000. Худший вариант: я купил 80-120 и продал по 140, а курс 1200. Можно застрелится. Если без трейда, то как понять когда его продать? тут еще сложнее. Либо купит биток на сумму 100к$ по курсу 0.01$, продал по 0.02$. Заработал 100%, выхлоп 200к$. И потом он вырос к 70к. Как тут можно не сдохнуть?
Козак-характерник написав:Закрив всі позиції по альті. Залишив лиш шорт дєда від 67. Здається мені, що смаженим пахне. Трахтібідох буде. Альта зараз непередбачувана. Торгів взагалі там немає, то маніпулька може повести на ліквідацію при будь якій ставці. Хоч шорт, хоч лонХ, що спостерігали сьогодні по EOS. На альті маніпулька може чпокати автономно від старпьора. Навіть коли у старпьора на півшосту, альта може стояк показати. Зьобра правильно помітив, що обєми мізерні сьогодні. Може бути велика червона свічка в дупу лонгустинів. А альта - це як лезо двостороннє, пострижуть при будь якому раскладі. Поки торгуватиму лиш старпьора.
какой-то крупный игрок держит курс 60.5к все выходные. Зачем он держит? чтобы откатить в низ резко?? Специально скупает по 60.5к все что есть, чтобы резко зашортить?
Эмоции в трейдинге рано или поздно приведут к сливу. У меня было 10.5 битков в 2018, в 2019 переливал их в эфир, имел 330 штучек. И нормально себя чувствую, вывел пока налохи не берут почти все средства, управляю чужими деньгами, цель приумножить людям деньги и зарабатывать вместе с ними.
Zebra написав:Эмоции в трейдинге рано или поздно приведут к сливу. У меня было 10.5 битков в 2018, в 2019 переливал их в эфир, имел 330 штучек. И нормально себя чувствую, вывел пока налохи не берут почти все средства, управляю чужими деньгами, цель приумножить людям деньги и зарабатывать вместе с ними.
припустим, если сейчас купить биток. (это не совет) И он упадет на 14к-30к и будет там лежать. А почему не зашортить со стопом? (ЛИБО если тренд вверх, то лонг со стопом) ладно, потерять на стопе 100$-700$ (в зависимости от суммы) или другую сумма потерять, на стопе, вместо этого потерять и заморозить 50%-80% депозита на 6-360 месяцев??
+ если смотреть на солянку, то был рост от 30$ без КОРРЕКЦИИ. Я уверен что должна быть рано или поздно коррекции. Можно срубить бабло на коррекции этой солянки. При маленьком объеме входа. Не рисковать всем депозитом.
proftpd66 написав:2) я пробовал купить и держать, нету информации, когда конкретно надо продать.
Я купил zec по 80-120 (по таким ценам, он вырост до 150, потом упал к 110, вырост 150, упал 120, вырос 170, упал 102, вырост еще.). Как понять какой его будет предел? он был 350 зимой. И 800 был 2017, но тогда была мало монет. Вдруг кто-то суммашедший будет его пампить когда-то до 1000. Худший вариант: я купил 80-120 и продал по 140, а курс 1200. Можно застрелится. Если без трейда, то как понять когда его продать?
Если не жадничать, можно брать 20%-30% профита и перезаходить, когда локальное дно грызёт. На втором дне усреднить. 350 по зеку было одномоментно и не скоро повторится. Вчера верным индикатором на продажу был кросс к монере.
proftpd66 написав:2) я пробовал купить и держать, нету информации, когда конкретно надо продать.
Я купил zec по 80-120 (по таким ценам, он вырост до 150, потом упал к 110, вырост 150, упал 120, вырос 170, упал 102, вырост еще.). Как понять какой его будет предел? он был 350 зимой. И 800 был 2017, но тогда была мало монет. Вдруг кто-то суммашедший будет его пампить когда-то до 1000. Худший вариант: я купил 80-120 и продал по 140, а курс 1200. Можно застрелится. Если без трейда, то как понять когда его продать?
Если не жадничать, можно брать 20%-30% профита и перезаходить, когда локальное дно грызёт. На втором дне усреднить. 350 по зеку было одномоментно и не скоро повторится. Вчера верным индикатором на продажу был кросс к монере.
я как раз хотел взял 20-30%, на след день он упал к цене покупке
я пробовал брать в начале года 130 и 170. было все удачно, потом зек ушел к 240, потом вернулся 170 и кажется 130, потом опять ушел к 240. И потом был 290 и потом неделю был 340. Как тут определить когда брать и когда покупать? и в один день он упал из 360 к 240 и потом в тот день к 90 и 80. Как понять что 140 не передел был? Это еще тяжелее чем трейдинг. Надо за весь период считать объемы и считать цену. Как понять, кто когда ставил лонги с плечами что цена улетала. И как там понять, какая реальная цена его? И кто из инвестором будет его удерживать на какой цене?
DmitryK написав:а что, хлам разве не пампится? эти все зеки имеют реальную ценность 0, чисто спекуляция и засаживание народу
главный аналитик безопасности США, Эдвард Сноуден, считает zCash номер №1 криптой. И в 2017 году zCash был первый номер по торгам, а на втором месте был дед
и даже в Монеро есть потенциал. Они спорили , пока Буратин не помирил их и не купил 40млн$ в zCash
«Если не обеспечить финансовую приватность, это может привести к плохим последствиям. Например, таргетированная реклама на основе покупательских привычек или целевые преступления против состоятельных людей. Вам могут угрожать ножом. Или вы можете расплатиться биткоинами, и продавцу будет известно, какая сумма на вашем счёте», — уверен Спаньи.
Почему Эдвард Сноуден поддерживает концепцию доказательства с нулевым разглашением
По мнению эксперта в области безопасности Эдварда Сноудена, интеграция Zcash в сеть Ethereum важна и для пользователей сети, и для развития децентрализованных приложений.
«Доказательства с нулевым разглашением — будущее безопасной торговли. Технология защиты приватности делает Zcash самой достойной альтернативой биткоину. Биткоин — отличная система, но она не обеспечивает конфиденциальность, и поэтому небезопасна», — считает Сноуден.
proftpd66 написав:какой-то крупный игрок держит курс 60.5к все выходные. Зачем он держит? чтобы откатить в низ резко?? Специально скупает по 60.5к все что есть, чтобы резко зашортить?
Ніяких гравців крупних немає. Є тільки маніпулька(біржа) і хомки, яких пускають на мясо. Хомки роблять ставки, а маніпулька чпокає по черзі всіх в обидва боки. Єдииний порятунок для хомки - дотримуватися ризик-менеджменту. Як тільки хомка жаднічає, то спрацьовують налаштування роботів на біржі, що пожирають гроші хомок. Біржа тягне депо хомки на ліквідацію. Зрозумійте, що маніпульці легко крутанути барабан в будь яку строну. І статистика, і обєми - все малюється, це не показник. Зараз визначає все не спот, а деривативи: йопане казіно.
proftpd66 написав:если купить и держать, оно может упасть. Не все могут это выдержать. А вы пробовали торговать 1 плечом?
Зрозумійте, що плече не має значення. Має значення розмір ставки.