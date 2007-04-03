Додано: Нед 24 жов, 2021 21:36

DmitryK написав: я думаю, таких, не умеющих торговать, 95% как минимум (и я в их числе). хотя вот даже Казак думает что он супер трейдер.

я думаю, таких, не умеющих торговать, 95% как минимум (и я в их числе). хотя вот даже Казак думает что он супер трейдер.

если купить и держать, оно может упасть. Не все могут это выдержать. А вы пробовали торговать 1 плечом?Вариант против трейда:1)если биток упадет на 50%-90% и даже потом отрастет, то не все могут это выдержать. Это больно по психике. Я уже писал, что в 1970х инфляция доллара была 15%, был такой банковский вклад в США, тогда пампанули серебро. А потом оно опало и 20 лет было без изменений. Кто знает, что это не повторится с битком?2) я пробовал купить и держать, нету информации, когда конкретно надо продать.Я купил zec по 80-120 (по таким ценам, он вырост до 150, потом упал к 110, вырост 150, упал 120, вырос 170, упал 102, вырост еще.). Как понять какой его будет предел? он был 350 зимой. И 800 был 2017, но тогда была мало монет. Вдруг кто-то суммашедший будет его пампить когда-то до 1000. Худший вариант: я купил 80-120 и продал по 140, а курс 1200. Можно застрелится.Если без трейда, то как понять когда его продать?тут еще сложнее. Либо купит биток на сумму 100к$ по курсу 0.01$, продал по 0.02$. Заработал 100%, выхлоп 200к$. И потом он вырос к 70к. Как тут можно не сдохнуть?