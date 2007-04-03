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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2814281528162817

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 38
Да
32%
12
Нет
68%
26
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:03

  Козак-характерник написав:Ніяких гравців крупних немає. Є тільки маніпулька(біржа) і хомки, яких пускають на мясо.

Я бы сказал, это хомки пока что имеют трейдунов с их хидромудрыми стратегиями, шортами и лонгами.
Стратегия хомяка проста как блин: купил - держи. И плевать какой курс. Ну можешь иногда продать чуток на хлебушек. Но только если дороже, чем купил. Продаются в убыток и стоплосятся только лохи.

Сегодня вот продал шибаину, купил немного летом где-то. Пять иксов. Раз в год и палка стреляет. Главное терпение и выдержка.

В казино выигрывает всегда казино. Мы, хомяки - инвесторы казино :). А трейдеры - клиенты казино. Они платят казино за развлечение, азарт и адреналин, как и в любом казино. А то, что крипта не только растет, но и временами падает - так и должно быть. Если бы только росло - не было бы трейдинга и не было бы казино. Мы, бывалые хомяки, это понимаем, не нервничаем и не злимся, когда такое происходит. Наоборот, радуемся шансу пополнить закрома свежей монетой.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
DmitryK
 
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