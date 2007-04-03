Zebra
Нельзя упускать фундаментал, от прошлого АТН дед сделал всего лишь чуть больше х3. За сотку деда загнать просто обязаны, иначе просто брать не будут на долгосрок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 04:32
Zebra
Нельзя упускать фундаментал, от прошлого АТН дед сделал всего лишь чуть больше х3. За сотку деда загнать просто обязаны, иначе просто брать не будут на долгосрок.
Додано: Пон 25 жов, 2021 06:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:56
DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:32
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