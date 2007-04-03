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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2814281528162817

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 38
Да
32%
12
Нет
68%
26
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:32

Zebra
Нельзя упускать фундаментал, от прошлого АТН дед сделал всего лишь чуть больше х3. За сотку деда загнать просто обязаны, иначе просто брать не будут на долгосрок.
imenno
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:56

DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье
imenno
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:32

  imenno написав:DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье

все может быть
Zebra
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  #<1 ... 2814281528162817
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