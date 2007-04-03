Tegularius написав:

Козак-характерник написав: Ніяких гравців крупних немає. Є тільки маніпулька(біржа) і хомки, яких пускають на мясо. Ніяких гравців крупних немає. Є тільки маніпулька(біржа) і хомки, яких пускають на мясо.

Я бы сказал, это хомки пока что имеют трейдунов с их хидромудрыми стратегиями, шортами и лонгами.Стратегия хомяка проста как блин: купил - держи. И плевать какой курс. Ну можешь иногда продать чуток на хлебушек. Но только если дороже, чем купил. Продаются в убыток и стоплосятся только лохи.Сегодня вот продал шибаину, купил немного летом где-то. Пять иксов. Раз в год и палка стреляет. Главное терпение и выдержка.В казино выигрывает всегда казино. Мы, хомяки - инвесторы казино. А трейдеры - клиенты казино. Они платят казино за развлечение, азарт и адреналин, как и в любом казино. А то, что крипта не только растет, но и временами падает - так и должно быть. Если бы только росло - не было бы трейдинга и не было бы казино. Мы, бывалые хомяки, это понимаем, не нервничаем и не злимся, когда такое происходит. Наоборот, радуемся шансу пополнить закрома свежей монетой.