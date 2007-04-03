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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 04:32
Zebra
Нельзя упускать фундаментал, от прошлого АТН дед сделал всего лишь чуть больше х3. За сотку деда загнать просто обязаны, иначе просто брать не будут на долгосрок.
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imenno
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Додано: Пон 25 жов, 2021 06:57
именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
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DmitryK
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Додано: Пон 25 жов, 2021 07:56
DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье
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imenno
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Додано: Пон 25 жов, 2021 08:32
imenno написав:DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье
все может быть
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Zebra
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Додано: Пон 25 жов, 2021 09:21
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,500 #BTC (93,778,275 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
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greenozon
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1
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:37
Tegularius написав: Козак-характерник написав:
Ніяких гравців крупних немає. Є тільки маніпулька(біржа) і хомки, яких пускають на мясо.
Я бы сказал, это хомки пока что имеют трейдунов с их хидромудрыми стратегиями, шортами и лонгами.
Стратегия хомяка проста как блин: купил - держи. И плевать какой курс. Ну можешь иногда продать чуток на хлебушек. Но только если дороже, чем купил. Продаются в убыток и стоплосятся только лохи.
Сегодня вот продал шибаину, купил немного летом где-то. Пять иксов. Раз в год и палка стреляет. Главное терпение и выдержка.
В казино выигрывает всегда казино. Мы, хомяки - инвесторы казино
. А трейдеры - клиенты казино. Они платят казино за развлечение, азарт и адреналин, как и в любом казино. А то, что крипта не только растет, но и временами падает - так и должно быть. Если бы только росло - не было бы трейдинга и не было бы казино. Мы, бывалые хомяки, это понимаем, не нервничаем и не злимся, когда такое происходит. Наоборот, радуемся шансу пополнить закрома свежей монетой.
Точні аналогії!
Уполнє робоча стратегія!
П.С. Маніпулька вирішив, що мало лохів назбиралося вище 60. Ще збирає мяса на фарш. Та й шортуни не втихомирюються. Їх теж треба ліквідувати. Знов старпьора через трубочку надуває.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:12
phantom_systems написав:
Если не жадничать, можно брать 20%-30% профита и перезаходить, когда локальное дно грызёт. На втором дне усреднить. 350 по зеку было одномоментно и не скоро повторится. Вчера верным индикатором на продажу был кросс к монере.
знаешь, глянул на график зека...уфф, да там продолжение роста, ёпт, там чашка с ручкой красивенная и пгип за одно.и цели опять к 300.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:15
proftpd66 написав:
пока писал на форум, молоко убежало, уже 61к. Но сейчас не понятно когда и куда входить...
На 63-64 будет решаться - или это коррекция или продолжение роста.Соотв цели 52-54 или 72-78.Примерно конечно.
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