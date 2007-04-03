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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2814281528162817

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 39
Да
33%
13
Нет
67%
26
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:32

Zebra
Нельзя упускать фундаментал, от прошлого АТН дед сделал всего лишь чуть больше х3. За сотку деда загнать просто обязаны, иначе просто брать не будут на долгосрок.
imenno
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:56

DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье
imenno
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:32

  imenno написав:DmitryK
шестизначную цифру дед в этом или в начале следующего года пощупать просто обязан, ну хотя бы на мгновенье

все может быть
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:21

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 1,500 #BTC (93,778,275 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:37

  Tegularius написав:
  Козак-характерник написав:Ніяких гравців крупних немає. Є тільки маніпулька(біржа) і хомки, яких пускають на мясо.

Я бы сказал, это хомки пока что имеют трейдунов с их хидромудрыми стратегиями, шортами и лонгами.
Стратегия хомяка проста как блин: купил - держи. И плевать какой курс. Ну можешь иногда продать чуток на хлебушек. Но только если дороже, чем купил. Продаются в убыток и стоплосятся только лохи.

Сегодня вот продал шибаину, купил немного летом где-то. Пять иксов. Раз в год и палка стреляет. Главное терпение и выдержка.

В казино выигрывает всегда казино. Мы, хомяки - инвесторы казино :). А трейдеры - клиенты казино. Они платят казино за развлечение, азарт и адреналин, как и в любом казино. А то, что крипта не только растет, но и временами падает - так и должно быть. Если бы только росло - не было бы трейдинга и не было бы казино. Мы, бывалые хомяки, это понимаем, не нервничаем и не злимся, когда такое происходит. Наоборот, радуемся шансу пополнить закрома свежей монетой.

Точні аналогії! :) Уполнє робоча стратегія! :D

П.С. Маніпулька вирішив, що мало лохів назбиралося вище 60. Ще збирає мяса на фарш. Та й шортуни не втихомирюються. Їх теж треба ліквідувати. Знов старпьора через трубочку надуває.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Если не жадничать, можно брать 20%-30% профита и перезаходить, когда локальное дно грызёт. На втором дне усреднить. 350 по зеку было одномоментно и не скоро повторится. Вчера верным индикатором на продажу был кросс к монере.


знаешь, глянул на график зека...уфф, да там продолжение роста, ёпт, там чашка с ручкой красивенная и пгип за одно.и цели опять к 300.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:15

  proftpd66 написав:пока писал на форум, молоко убежало, уже 61к. Но сейчас не понятно когда и куда входить...


На 63-64 будет решаться - или это коррекция или продолжение роста.Соотв цели 52-54 или 72-78.Примерно конечно.
Кучинелли
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