DmitryK написав:именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
На 19 месяце бесконечного роста от цены в 4тыс,нужно быть отбитым на всю голову,чтобы откупать по 70К,сомневаюсь что многие будут это делать,фактически под конец года,в предверии распухшей до безобразия фонды и много чего еще,даже перечислять не хочется....В надежде на что???? Что дойдет до 100К?? Такой риск,ради гипотетического заработка менее 50%??? М-да....Тогда у таких людей,реально не должно быть денег...Интересно на весь этот цирк смотреть со стороны,кого на сколько и в какой позе отымеют и на сколько см Казаку введут
ви так пишете, наче фіатні гроші - це якийсь обмежений ресурс. його за останні роки стільки надрукували і кінця краю не видно. В цьому контексті 50% - це дуже скромний показник потенціалу зростання
pashuha написав:ви так пишете, наче фіатні гроші - це якийсь обмежений ресурс. його за останні роки стільки надрукували і кінця краю не видно.
Когда все свалится в пол-это реально станет ограниченным русурсом для многих,бо покупать на минимальных ценах,у хомячков как правило уже не на что,равно как и усредняться.Они потом пару лет сидят и бесконечно долго глядят на свои говнобогатства в виде догикоинов и всякого другого шлака,рассуждая об их исключительности и пользе в современном мире.Именно по этим причинам,рынок к хаям,ползет длительно и медленно, как удав заглатывая все новых и новых хомяков,засаживая их в инвестора.Посмотрите что будет с долларом,когда обвалится фонда и прийдет настоящий кризис...Пофиг будет всем,сколько его там напечатали,тем более станок,в следующем месяце вроде или к концу года-обещали остановить..
phantom_systems написав:Если не жадничать, можно брать 20%-30% профита и перезаходить, когда локальное дно грызёт. На втором дне усреднить. 350 по зеку было одномоментно и не скоро повторится. Вчера верным индикатором на продажу был кросс к монере.
знаешь, глянул на график зека...уфф, да там продолжение роста, ёпт, там чашка с ручкой красивенная и пгип за одно.и цели опять к 300.
Да там сейчас манипуль что угодно может нарисовать. ПГИП, двойную вершину, и даже чашку с ручкой, если весенний альтсезон повторится. Но если деда спустят скромно так на 50к-55к, альты к деду снова упадут на исторические лои. У меня из альтов большая позиция только в эосе осталась. По деду вчера объёмы смешные были на пробитии 60к, но это не слабость продавцов, просто покупателей тоже нет. Манипуль рисует, что хочет. Думаю, ему двойная вершина сейчас выгодна, в первый раз мало лонгов набралось.
DmitryK написав:именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70
биток на выходных пробил 59600.
есть взять ордер лонг на ~150$ и цена будет 72000. То из 150$ где-то ~750$ прибыль. Риски минимальные. Какое тут казино? в другом случае, купить по 59600 на 50% своего капиалата. Илон скажет, что он не хочешь Теслу продавать за деда и курс опять улетит в 28к. Это не казино?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 25 жов, 2021 14:48, всього редагувалось 1 раз.