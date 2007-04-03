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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2815281628172818

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 39
Да
33%
13
Нет
67%
26
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:32

  osafly написав:
  DmitryK написав:именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70



На 19 месяце бесконечного роста от цены в 4тыс,нужно быть отбитым на всю голову,чтобы откупать по 70К,сомневаюсь что многие будут это делать,фактически под конец года,в предверии распухшей до безобразия фонды и много чего еще,даже перечислять не хочется....В надежде на что???? Что дойдет до 100К?? Такой риск,ради гипотетического заработка менее 50%??? М-да....Тогда у таких людей,реально не должно быть денег...Интересно на весь этот цирк смотреть со стороны,кого на сколько и в какой позе отымеют и на сколько см Казаку введут :mrgreen:

ви так пишете, наче фіатні гроші - це якийсь обмежений ресурс.
його за останні роки стільки надрукували і кінця краю не видно. В цьому контексті 50% - це дуже скромний показник потенціалу зростання :)
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:59

  pashuha написав:ви так пишете, наче фіатні гроші - це якийсь обмежений ресурс.
його за останні роки стільки надрукували і кінця краю не видно.


Когда все свалится в пол-это реально станет ограниченным русурсом для многих,бо покупать на минимальных ценах,у хомячков как правило уже не на что,равно как и усредняться.Они потом пару лет сидят и бесконечно долго глядят на свои говнобогатства в виде догикоинов и всякого другого шлака,рассуждая об их исключительности и пользе в современном мире.Именно по этим причинам,рынок к хаям,ползет длительно и медленно, как удав заглатывая все новых и новых хомяков,засаживая их в инвестора.Посмотрите что будет с долларом,когда обвалится фонда и прийдет настоящий кризис...Пофиг будет всем,сколько его там напечатали,тем более станок,в следующем месяце вроде или к концу года-обещали остановить..
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:06

Коррекция 2017 года началась 21 октября, цена упала на 13%. Коррекция 2021 года началась 20 октября, на данный момент цена упала на 11%.

Восстановление после коррекции 2017 года началось 25 октября. Восстановление после коррекции 2021 года началось 25 октября.

Доминация Биткоина также повторяет движения предыдущего бычьего рынка. Коррекция 2017 года составила 7%. Коррекция 2021 года на данный момент составила 7%.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:28

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Если не жадничать, можно брать 20%-30% профита и перезаходить, когда локальное дно грызёт. На втором дне усреднить. 350 по зеку было одномоментно и не скоро повторится. Вчера верным индикатором на продажу был кросс к монере.


знаешь, глянул на график зека...уфф, да там продолжение роста, ёпт, там чашка с ручкой красивенная и пгип за одно.и цели опять к 300.

Да там сейчас манипуль что угодно может нарисовать. ПГИП, двойную вершину, и даже чашку с ручкой, если весенний альтсезон повторится. Но если деда спустят скромно так на 50к-55к, альты к деду снова упадут на исторические лои. У меня из альтов большая позиция только в эосе осталась. По деду вчера объёмы смешные были на пробитии 60к, но это не слабость продавцов, просто покупателей тоже нет. Манипуль рисует, что хочет. Думаю, ему двойная вершина сейчас выгодна, в первый раз мало лонгов набралось.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:44

  DmitryK написав:именно так... все в штаны наложили, слили по 60, можно идти дальше) подождут 55, как до этого 25, 38... и откупят по 70


биток на выходных пробил 59600.

есть взять ордер лонг на ~150$ и цена будет 72000. То из 150$ где-то ~750$ прибыль. Риски минимальные. Какое тут казино? в другом случае, купить по 59600 на 50% своего капиалата. Илон скажет, что он не хочешь Теслу продавать за деда и курс опять улетит в 28к. Это не казино?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 25 жов, 2021 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:47

  Кучинелли написав:
  proftpd66 написав:пока писал на форум, молоко убежало, уже 61к. Но сейчас не понятно когда и куда входить...


На 63-64 будет решаться - или это коррекция или продолжение роста.Соотв цели 52-54 или 72-78.Примерно конечно.


я уверен что на 72 идем. На выходных кто-то держал курс. Крупный игрок держал 60,5к$
proftpd66
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