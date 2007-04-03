Додано: Пон 25 жов, 2021 13:59

pashuha написав: ви так пишете, наче фіатні гроші - це якийсь обмежений ресурс.

його за останні роки стільки надрукували і кінця краю не видно. ви так пишете, наче фіатні гроші - це якийсь обмежений ресурс.його за останні роки стільки надрукували і кінця краю не видно.

Когда все свалится в пол-это реально станет ограниченным русурсом для многих,бо покупать на минимальных ценах,у хомячков как правило уже не на что,равно как и усредняться.Они потом пару лет сидят и бесконечно долго глядят на свои говнобогатства в виде догикоинов и всякого другого шлака,рассуждая об их исключительности и пользе в современном мире.Именно по этим причинам,рынок к хаям,ползет длительно и медленно, как удав заглатывая все новых и новых хомяков,засаживая их в инвестора.Посмотрите что будет с долларом,когда обвалится фонда и прийдет настоящий кризис...Пофиг будет всем,сколько его там напечатали,тем более станок,в следующем месяце вроде или к концу года-обещали остановить..