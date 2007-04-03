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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
osafly написав:
На 19 месяце бесконечного роста от цены в 4тыс,нужно быть отбитым на всю голову,чтобы откупать по 70К,сомневаюсь что многие будут это делать,фактически под конец года,в предверии распухшей до безобразия фонды и много чего еще,даже перечислять не хочется....В надежде на что???? Что дойдет до 100К?? Такой риск,ради гипотетического заработка менее 50%??? М-да....Тогда у таких людей,реально не должно быть денег...
Дєла нєплохі, пока єсть лОхі.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:25
в дефай проектах есть варианты и по 100 годовых в стейблах. 7-20 сейчас наверное еле инфляцию бакса покрывает.
да, и не было 19 месяцев роста...было падение с 65 до 30 и мы по сути только вкрнулись на исходные. а большинство альты нет.
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DmitryK
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:32
Уффф... Оххх.... Аххх.. Ппцц..)))
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:37
DmitryK написав:
в дефай проектах есть варианты и по 100 годовых в стейблах. 7-20 сейчас наверное еле инфляцию бакса покрывает.
да, и не было 19 месяцев роста...было падение с 65 до 30 и мы по сути только вкрнулись на исходные. а большинство альты нет.
Странные у Вас рассуждения...А -60-70% в говноальтах,что покроют???
если вдруг рынок обвалится,а потом после -60-70,придет апофигей и дно в -95+-% Вы готовы года полтора созерцать на то,что останется после Ваших инвестиций,а тут еще,эта зараза....инфляция бакса будет плюсом к минусу
и в итоге-за "инвестиции",прийдется еще и доплатить
19 месяцев роста,именно от конца марта 2020г,точка,от которой биткоин начал свое практически безоткатное движение наверх и окончанием этого роста,лично мной,будет считаться его сползание от пиковых цен ниже 30 и долгим-долгим флэтом в тех диапазонах,без признаков разворота рынка и роста в пределах определенных значений,за которые он не будет выходить,но пока...мы этого знать не можем,это все,или еще будет какой то дальнейший тузепук...Вот и считайте-именно 19 месяцев роста...30К,то была просто коррекция,временная глобальная разгрузка шортистов,выбивание слабых рук и донабор позиций.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:39
viewtopic.php?p=5321323#p5321323
Libo написав:
Для рынка может появиться хороший пуш.
Есть перспектива, что до четверга все-таки примут 3-х триллионный инфраструктурный и социальный пакет Байдена. Доламывают последних левых демократов, которые настаивают на больших ассигнованиях. В Сенате 50 голосов плюс голос вице-президента уже есть. В четверг Байден планирует уехать на G20, хочет на белом коне.
Неделя будет замечательная. Всем пиготовить совковую лопату и мешок.
Monday: HSBC (HBCYF), Kimberly-Clark (KMB), Restaurant Brands and Facebook earnings
Tuesday: Saudi Arabia's annual investing conference kicks off; US consumer confidence data; 3M (MMM), General Electric (GE), Hasbro (HAS), JetBlue (JBLU), Lockheed Martin (LMT), UBS (UBS), Alphabet, Microsoft, Twitter (TWTR) and Visa (V) earnings
Wednesday: Boeing (BA), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Harley-Davidson (HOG), Hilton (HLT), Kraft Heinz (KHC), McDonald's (MCD), Spotify (SPOT) and Ford (F) earnings
Thursday: US third quarter GDP release; Anheuser-Busch InBev (BUD), Caterpillar (CAT), Hershey (HSY), Mastercard (MA), Royal Dutch Shell (RDSA), Amazon, Apple and Starbucks (SBUX) earnings
Friday: US personal income and inflation data; Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL) and ExxonMobil (XOM) earnings
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:44
а какой вообще шанс что топ альта типа эфира, бнб, дот, упадет на 95%? я бы так губу не раскатывал... ну,разве что какая нибудь шиба ину...
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DmitryK
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:01
DmitryK написав:
а какой вообще шанс что топ альта типа эфира, бнб, дот, упадет на 95%? я бы так губу не раскатывал... ну,разве что какая нибудь шиба ину...
Да я и не имел ввиду топ-альту естественно.Дот вон кстати,после 50-увидели по 11??? А упал бы биток на 20К тогда,было бы и 4-5,значения,с каких она пошла в рост,так что,все еще попереду.Но покупать их сейчас для того чтобы держать и надеяться на какие то суперприбыли....не будет их. Сейчас если и будет что иксовать,то мелкокапы,из второй-третьей сотни,но покупать их еще более страшно уже,потому что вся альта перекуплена капец как.У кажого своя стратегия.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:03
А не кажется ли вам на битке, что пятая волна импульса (с 13:40 до текущего момента) похожа на так называемый терминальный импульс, вялое развитие, стелется по сигнальной линии, и по идее высока вероятность разворота вниз. Нет?
з.ы. Я не настоящий сварщик
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NAVM
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:24
NAVM написав:
А не кажется ли вам на битке, что пятая волна импульса (с 13:40 до текущего момента) похожа на так называемый терминальный импульс, вялое развитие, стелется по сигнальной линии, и по идее высока вероятность разворота вниз. Нет?
з.ы. Я не настоящий сварщик
нет
я уже писал что кто-то держал уровень 60.5к. Либо это тех анализ сработал где все трейдеры отбивали. Но волатильности почти не было большой, при том что был хай на годовом диапазоне (61-63).
EUR/USD когда-то было что-то похожее аномальное, там 1.1990 уровень специально кто-то держал было видно чтобы удерживали специально и потом ушло в низ, действительно
. Кажется, кто-то удерживает.
Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:31
у сипухи перехай...
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