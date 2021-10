Libo написав:

Для рынка может появиться хороший пуш.Есть перспектива, что до четверга все-таки примут 3-х триллионный инфраструктурный и социальный пакет Байдена. Доламывают последних левых демократов, которые настаивают на больших ассигнованиях. В Сенате 50 голосов плюс голос вице-президента уже есть. В четверг Байден планирует уехать на G20, хочет на белом коне.Неделя будет замечательная. Всем пиготовить совковую лопату и мешок.Monday: HSBC (HBCYF), Kimberly-Clark (KMB), Restaurant Brands and Facebook earningsTuesday: Saudi Arabia's annual investing conference kicks off; US consumer confidence data; 3M (MMM), General Electric (GE), Hasbro (HAS), JetBlue (JBLU), Lockheed Martin (LMT), UBS (UBS), Alphabet, Microsoft, Twitter (TWTR) and Visa (V) earningsWednesday: Boeing (BA), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Harley-Davidson (HOG), Hilton (HLT), Kraft Heinz (KHC), McDonald's (MCD), Spotify (SPOT) and Ford (F) earningsThursday: US third quarter GDP release; Anheuser-Busch InBev (BUD), Caterpillar (CAT), Hershey (HSY), Mastercard (MA), Royal Dutch Shell (RDSA), Amazon, Apple and Starbucks (SBUX) earningsFriday: US personal income and inflation data; Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL) and ExxonMobil (XOM) earnings