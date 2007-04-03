Додано: Пон 25 жов, 2021 19:24

NAVM написав: А не кажется ли вам на битке, что пятая волна импульса (с 13:40 до текущего момента) похожа на так называемый терминальный импульс, вялое развитие, стелется по сигнальной линии, и по идее высока вероятность разворота вниз. Нет?



з.ы. Я не настоящий сварщик А не кажется ли вам на битке, что пятая волна импульса (с 13:40 до текущего момента) похожа на так называемый терминальный импульс, вялое развитие, стелется по сигнальной линии, и по идее высока вероятность разворота вниз. Нет?з.ы. Я не настоящий сварщик

нетя уже писал что кто-то держал уровень 60.5к. Либо это тех анализ сработал где все трейдеры отбивали. Но волатильности почти не было большой, при том что был хай на годовом диапазоне (61-63).EUR/USD когда-то было что-то похожее аномальное, там 1.1990 уровень специально кто-то держал было видно чтобы удерживали специально и. Кажется, кто-то удерживает.Если сейчас инвестор пойдет на 67к, то кто-то может другой зафиксить прибыл и шортануть вниз. Я думаю, что сейчас инвесторы наблюдают на торгами на фонде и наблюдают за тем сколько будет продавцов и покупателей. Сейчас многие может быть очкуют заходить, так как и мы все. Я думаю, что инструмент биткоин будет стоять в канале долго. Если кто-то купит много до 67к, то через 3-4 дня опять откатится в них на 60.5к